Alfredo Thorne: “Somos el país que más creció el 2021 porque fue el que más estímulos dio en Latinoamérica”

El Perú crecería 13% el 2021 y liderará el crecimiento regional. ¿Le alegra esta cifra?

Hay que ser realistas. Es una buena salida de la recesión que tuvimos el año 2020. Rebotamos fuerte y ese rebote vino en varias fases, vino a finales del segundo trimestre y después en agosto que fue fuerte. Si anualizamos las cifras del tercer trimestre, crecimos 13%, lo cual es bastante alto y creo que el ministro también mencionó las cifras de inversión, entonces sí hubo actividad, pero también habría que sopesar eso.

¿Por qué?

Porque somos un país que gastó cerca de 18% del PBI en estímulos fiscales. En Reactiva el 9% y otro 9% en un déficit fiscal y también hemos usado todos nuestros ahorros. Lo que se destruyó en fondos de pensiones equivale al 10% del PBI, es como si hubiésemos roto el chanchito y gastado todo. Eso permitió a las familias comprar alimentos, los productos que necesitan, pero nos deja desprotegidos al futuro.

El país, debido a la pandemia, necesitaba esos estímulos para las familias pobres...

Si nos comparamos con el resto de países de América Latina, no utilizó esta cantidad de estímulos. Cuando decimos que somos el país que más creció el 2021 es porque somos el país que más estímulos puso en América Latina.

Los estímulos fiscales también se dieron en EE. UU., en Europa. Es un modelo que incluso el Fondo Monetario Internacional recomendó elevar con dos objetivos: apuntalar crecimiento y aminorar la pobreza que se disparó en la pandemia.

En esas épocas era un gran convencido de que en el 2020 se debió dar más bonos a las familias. El hecho de que el Gobierno no dio más bonos obligó al Congreso a tocar pensiones y la CTS. A mí la CTS me pareció lógico utilizar, pero el Gobierno centró su estímulo sobre todo en Reactiva Perú, que fue un programa fantástico diseñado por el Banco Central. Donde me parece que hubo demasiado gasto, poco controlado y lo estamos viendo en la ejecución presupuestal. El Gobierno no puede gastar eficientemente los recursos y es el grave problema de hoy día.

¿Cuánto estima que el país crecerá este año?

Pensamos que vamos a crecer 2,7% y el próximo año 2,6% y la inflación para este año en 3%.

¿Por qué estas cifras?

Porque una vez que los estímulos se disipan en el tiempo, fundamentalmente hasta el último trimestre del año pasado, empezamos a converger a nuestro crecimiento de largo plazo; es decir, la tasa de crecimiento potencial definida como aquella que nos permite utilizar todos nuestros recursos. Hoy esa tasa está en 2% porque gracias al Congreso anterior se revirtió una serie de reformas y no nos hemos concentrado en el estímulo a la productividad. Por ejemplo, los colegios van a volver en marzo, pero no tienen acceso a internet, algunos no tienen agua, no tienen desagüe. Esa falta de recursos hace que nuestro crecimiento se quede un poco congelado en el 2%. En el 2016 esa tasa era cerca del 3,7%.

Al cierre del 2021, la inversión pública alcanzó los S/ 39.103 millones y según el MEF es un récord. ¿Qué nos dice?

Es un dato, es una evidencia dura. No tenemos por qué cuestionarla. Nos parece muy bien, pero hay que recordar dos cosas: una, mucha de esta ejecución se debe a la reconstrucción del norte, donde se contrató al Gobierno del Reino Unido para que ayude a ejecutarlo. El éxito es ese. Fue un sistema que ideamos en el MEF, nosotros diseñamos los Juegos Panamericanos desde el MEF, e hicimos cambios a la legislación y finalmente elegimos en ese entonces también al Reino Unido para que nos ayude a ejecutar las obras. No es una sorpresa, es algo bueno.

¿Y la segunda parte?

No podemos comparar un año como el 2021 y olvidar lo que pasó el 2020. Lo lógico sería que saquemos el promedio 2020 y 2021 y lo que nos vamos a dar cuenta es que la ejecución no es buena si sacamos al Reino Unido y hacemos un promedio del 2020 y 2021. Hay estadísticas que el MET también podría poner en la que muchos gobiernos regionales y municipales ejecutaron cerca del 30% de su presupuesto. Es una barbaridad, es dinero que se pierde.

¿Va bien la política fiscal?

Hay que analizarla seriamente. Me da la impresión de que el MEF no nos dice las cosas como son. En un artículo que publicó el ministro (Pedro Francke) dice que el año pasado vamos a tener el déficit fiscal más bajo, y a la vez que tuvieron S/ 13 mil millones adicionales de ingresos mineros y de algunas mineras que pagaron (deudas tributarias). Si sumamos los S/ 13 mil millones al déficit, es decir, asumimos que ese dinero nunca llegó, el déficit estaría en 6%. La reducción del déficit se debió a un ingreso temporal extraordinario que no se va a repetir en el tiempo.

Usted es economista de derechas, y en la agenda de los grupos de derecha está la vacancia. ¿Es partidario de la vacancia presidencial en tiempos donde el país requiere de unidad y de respeto de la institucionalidad de la Presidencia de la República?

Ya que me exige que me autodefina. Soy muy conservador en el manejo económico. Respeto los mercados, respeto la libertad de los mercados, pero soy muy liberal en el tema social y prueba de ello son las iniciativas que lanzamos en el MEF como la protección social, etc.

¿Y sobre la vacancia?

Yo no estoy de acuerdo con la vacancia. Nuestra Constitución tiene dos cláusulas de escape: la vacancia y el cierre del Congreso. En el momento que algún grupo utilice alguna de estas cláusulas de escape, lo único que hacemos es que se genera una mayor confrontación. Lo que la Constitución nos obliga es a ponernos de acuerdo. Tenemos que conversar, consensuar y eso es lo que no hemos hecho desde el 2016, lo único que hemos hecho es que el Ejecutivo y el Legislativo se peleen.

¿Qué se requiere para ello?

Necesitamos un Ejecutivo que cumpla las reglas del juego. Y me parece que el presidente Castillo no lo está haciendo, no transparentó sus visitas a la casa de Breña, no transparentó los temas que ha discutido la prensa, como el direccionamiento de proyectos de Petroperú, es un grave problema como lo denunciaron muchos medios de prensa.

¿Y el Congreso?