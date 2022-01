Lima necesitaría cerca de US$ 35.530 millones para reconstrucción si hubiese un terremoto

La madrugada de este viernes 7 de enero, Lima registró un sismo de magnitud de 5.6 en la escala de Richter, que encendió nuevamente las alarmas de preparación y concientización para prevenir un terremoto de gran escala.

Adrián Ward, head of placement de la corredora de seguros Lockton Perú, señala que la capital del país es una ciudad vulnerable a los terremotos debido a que “la cordillera de los Andes es la más joven a nivel mundial y está sujeta a una transformación continua, impulsada por la colisión de placas, que es el detonante de estos desastres naturales”.

“Se está acumulando una gran deformación tectónica frente a las costas del Perú que puede dar lugar a un movimiento sísmico superior a la magnitud de 8.5. Si tal terremoto ocurriera cerca de Lima Metropolitana y Callao, las construcciones tendrían que resistir un movimiento telúrico que podría durar hasta cinco minutos”, puntualizó.

Lima sería la ciudad más perjudicada

El último informe elaborado por Lloyd sobre el Índice de Riesgo de la Ciudad 2015-2025, citado por Ward, destaca que la capital peruana es la ciudad con mayor riesgo de daños a nivel mundial en caso de que ocurra un terremoto de entre 8.5 y 8.8 grados. Las pérdidas económicas en Lima podrían llegar a los US$ 35.530 millones sin incluir el riesgo de un tsunami.

Dentro del estudio, Lima está por encima de ciudades como Tokio, ubicada en el puesto 6 con US$ 18 083 000 millones en pérdidas. Solo en Sudamérica, según Llod’ys, Caracas ocupa el puesto 11 con pérdidas que bordearían los US$ 12 024 000 millones; Bogotá la posición 12 con US$ 11 085 000 millones; Quito el puesto 19 con pérdidas de 6 millones de dólares; y Ciudad de México el puesto 20 con 5 millones 93 mil dólares

Por otro lado, Ward recalcó que la destrucción y el número de muertes que causa un terremoto no solamente depende de los parámetros del movimiento en sí (magnitud, distancia, duración, etc.) o de las condiciones locales del suelo, sino también de la calidad de los edificios afectados y de los planes de respuesta ante catástrofes de los gobiernos.