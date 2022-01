Venta de vehículos nuevos en Perú cierra el 2021 en verde: 3,4% más que en 2019

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) informó que la venta de vehículos nuevos registró, durante el 2021, un significativo avance frente a años previos, tras anotar un incremento del 40% respecto al 2020 y de 3,4% frente al 2019, año prepandemia.

Según cifras de Sunarp, la venta de vehículos livianos nuevos (conformado por automóviles, camionetas, pick up y furgonetas, station wagons, SUV y todoterrenos) registró 157.100 unidades vendidas durante el año saliente.

Al desagregar la información, se aprecia que la venta de automóviles y station wagons sumaron 46.029 unidades durante todo el 2021, superando en 23,9% lo registrado en el 2020, aunque se puede apreciar una caída de 19,3% con relación al 2019.

En el caso de las ventas de SUV, éstas llegaron a 62.744 unidades en el año analizado (+60,2% vs 2020, +27% vs 2019), las de pick up y furgonetas se situaron en 29.618 unidades (+46,1% vs 2020, +30,7% vs 2019), mientras que las de camionetas sumaron 18.709 unidades (+20,1% vs 2020, -18,3% vs 2019).

“En ese sentido, el desempeño observado por dichos tipos de vehículos durante el 2021 fue impulsado por el dinamismo de la demanda interna, la recuperación de los índices de empleo e ingresos, el acceso a ingresos extraordinarios (disponibilidad de la CTS y fondos de AFP), el uso de ahorro privado embalsado por parte de las familias, y las políticas comerciales implementadas por las concesionarias, que facilitaron la oferta y el acceso a los referidos vehículos”, precisó la AAP.

Además, también podemos mencionar otros factores, como las facilidades de financiamiento, y la adquisición de dichos vehículos –principalmente, automóviles y furgonetas- para ser empleados en servicios de taxi y delivery. Cabe precisar que la baja base de comparación respecto al 2020 influyó de manera substancial en el crecimiento de las ventas.

AAP: venta de vehículos pesados

En tanto, en la venta de vehículos pesados se observó un desempeño mixto durante el 2021. Por un lado, la venta de camiones y tractocamiones sumó 15.680 unidades, obteniendo un crecimiento de 45,5% frente al 2020 y de 27% con relación al 2019.

El referido incremento se explicó por la reactivación de diversos sectores económicos a nivel nacional, como la construcción, minería, comercio, agroindustria, entre otros, los cuales demandan dichas unidades para el transporte de bienes e insumos. No obstante, la venta de minibús y ómnibus cerró el año con 1.971 unidades vendidas, retrocediendo en 7,7% y 54,2% respecto al 2020 y 2019, respectivamente.

PUEDES VER Ley de minería debe permitir enfoque territorial

El comportamiento negativo de las ventas de estas unidades se debe a que los sectores ligados al transporte público, urbano e interprovincial, así como el turismo y otras actividades de esparcimiento, no se han recuperado a la misma velocidad que otros sectores económicos.

“No se puede dejar de mencionar que la caída porcentual ha ido moderándose en los últimos meses, lo que podría sugerir una eventual recuperación en el 2022″, dijo la AAP.

AAP: venta de vehículos menores

Finalmente, la venta de vehículos menores (motos y trimotos) sumó 425.612 unidades vendidas en el 2021, cifra mayor en 49% a lo observado el año anterior y superior en 48,8% frente al 2019.

PUEDES VER Comisión para la renegociación del gas extenderá su trabajo

Así, el año pasado se vendieron un total de 291.490 motos (+49,9% vs 2020, +74,2% vs 2019). Este significativo aumento fue explicado por la creciente acogida de dichos vehículos al ser un medio de transporte seguro en el contexto actual de pandemia, ya que permite mantener el distanciamiento social recomendado.

Asimismo, en el 2021 se vendieron 134,122 trimotos (+47.0% vs 2020, +12.9% vs 2019), impulsado por la mayor demanda de dichos vehículos por parte de las personas para ser empleados como unidades de transporte público de recorrido corto.