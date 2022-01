Mincetur: en 2022 se construirán 10 hoteles con inversión de más de US$ 202 millones

Un total de diez nuevas cadenas de hoteles ejecutarán proyectos este año en Lima, Callao y Cusco, gracias a las facilidades que ha otorgado el Régimen Especial de Recuperación Anticipada (Rera) del IGV en el sector, creado mediante el decreto legislativo N° 973, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Los diez hoteles representarán una inversión de más de US$202 millones, y sumarán 1.913 habitaciones al mercado hotelero.

Los proyectos son: proyecto hotelero Vistamar, Courtyard by Marriott Aeropuerto, Hotel Hilton Garden Inn Lima, Hotel Ibis Novotel Encalada, Hotel Balta, Hotel Hampton by Hilton Miraflores, Hotel Cinsa, Hotel GHK, Hotel Boutique IHC y Hotel Hampton by Hilton Cusco.

A la fecha, este mecanismo implementado por Proinversión y el Mincetur ha promovido la ejecución de 28 proyectos hoteleros, que representan una inversión de más de US$ 594 millones.

En 2021, en un contexto de reactivación, dos proyectos de inversión comenzaron a operar, y adicionaron 460 habitaciones de categoría cinco y cuatro estrellas a la planta hotelera nacional por un monto de inversión de más de US$ 75 millones.

Mincetur: Rera, inversión hotelera

El Régimen Especial de Recuperación Anticipada (Rera) del IGV consiste en la devolución del Impuesto General a la Venta que gravó las importaciones o adquisiciones locales realizadas en la etapa preproductiva de los proyectos de inversión privada, correspondiente a bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construcción.

Estas importaciones o adquisiciones serán empleadas por las empresas beneficiarias de este régimen, directamente en la ejecución del compromiso de inversión del proyecto.

Con ello, el Mincetur busca incentivar aún más la ejecución de proyectos de inversión privada bajo el Rera, y de esta forma incrementar la infraestructura turística, en la etapa de reactivación. Para ello, fortalecerá el trabajo del Viceministerio de Turismo y Promperú en la promoción de inversiones.

