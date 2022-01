Ley de minería debe permitir enfoque territorial

El último lunes, la primera ministra Mirtha Vásquez anunció que el Ejecutivo propondrá a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) una serie de cambios en la Ley General de Minería con el fin de disminuir la cantidad de conflictos sociales relacionados con el sector.

Sin embargo, en los últimos años esta no es la primera vez que se tiene planeado realizar modificaciones a la ley.

Así, en el 2019, se creó la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible con el objetivo de proponer medidas normativas y de gestión para el desarrollo de actividades mineras sostenibles.

El grupo de trabajo multisectorial liderado por Roxana Barrantes, actual miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), presentó su informe en febrero del 2020.

Consultado por La República, Iván Lanegra Quispe, exintegrante de la comisión, señaló que uno de los principales planteamientos del estudio para disminuir los conflictos sociales está relacionado con la introducción de cambios normativos que permitan un enfoque territorial de la actividad minera.

“El informe plantea la importancia de introducir un enfoque territorial a las políticas de promoción de la minería. De tal manera que la minería no sea un elemento aislado y esté inserto en los planes de desarrollo del país”, mencionó.

Según Lanegra, esto también permitirá mejorar la inversión, el costo ambiental y fortalecer los elementos de participación como la consulta previa.

Asimismo, precisa que los cambios en la ley de minería deben contemplar las preocupaciones de los pueblos indígenas.

“No se puede dejar que el pueblo indígena y la empresa resuelvan todo, debe haber una intervención del Estado orientada a garantizar los derechos de los pueblos, en particular el derecho a la tierra”, agregó.

Finalmente, Lanegra destacó que en el informe se incluyeron recomendaciones para mejorar la regulación ambiental y el aprovechamiento de los recursos provenientes de los tributos que genera la minería.

Cambios. El Ejecutivo también insistirá este año en plantear una reforma fiscal minera, la cual fue denegada por el Congreso en el pedido de facultades del 2021.

Se propuso Cambios no sustanciales

Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas

Se designó una comisión para revisar el tema minero y que se propusiera algo al respecto, hubo una y esa incluía cambios a la Ley General de Minería, pero no sustanciales; en esos momentos lo que se trataba era mejorar el asunto de los conflictos sociales. Respecto a la relación económica, se encontró que era adecuado, no se movió. Los temas que se vieron fueron ambientales, sociales, con ajustes relativamente pequeños, pero no cosas trascendentes. Se conoció que la exploración iba muy lenta; la idea era darle facilidades a las actividades de exploración, porque tienen muy poco efecto ambiental.

Mayoría de conflictos socioambientales están relacionados con la minería