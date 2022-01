Cobre cae este jueves por nuevas tasas en EE. UU. y expansión de la variante ómicron

El precio de los metales industriales, como el cobre, bajó el jueves después de que las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal indicaran que las tasas de interés podrían subir más rápido de lo previsto, lo que reduciría el apetito por el riesgo.

Según reportó la agencia Reuters a la 1.00 p. m. GMT del jueves, 08.00 a. m. hora peruana, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó un 1,45%, a 9.557 dólares la tonelada.

Por su parte, el dólar se fortalecía, lo que reduce la demanda de activos cotizados en esa moneda. Asimismo, las minutas de la Fed presionaban a la baja a las bolsas, mientras que el rendimiento de algunos bonos gubernamentales subía.

Las autoridades del Banco Central de Estados Unidos dijeron en su reunión del mes pasado que el ajuste monetario podría verse acelerado por un mercado laboral “muy ajustado” y una inflación creciente.

“Si los bancos centrales están endureciendo su política monetaria, esto no es un buen presagio para las materias primas, ya que la liquidez es el sustento de los activos de mayor riesgo”, dijo el analista independiente Robin Bhar.

Pese a la presión de las influencias macroeconómicas y la variante ómicron, metales como el cobre se veían respaldados por los bajos inventarios y la perspectiva de una mayor demanda por la “revolución verde”, añadió.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME operaba estable, a US$ 2.921 la tonelada; el zinc perdía un 1,3%, a US$ 3.543; el plomo bajaba un 0,1%, a US$ 2.285; el estaño cedía un 0,5%, a US$ 39.090; y el níquel restaba un 1,6%, a US$ 20.300.