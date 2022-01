Julio Velarde fue elegido como el Banquero Central de las Américas del año 2022

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que su presidente, Julio Velarde, fue galardonado como el Banquero Central de las Américas del Año 2022 por la revista internacional The Banker, del grupo editorial Financial Times, en reconocimiento a su destacada labor en 2021.

La prestigiosa revista otorga este reconocimiento a los gobernadores de bancos centrales con mejor gestión para estimular el crecimiento y estabilizar sus economías. Este es el tercer premio que el presidente del BCRP recibe de The Banker.

“Pocos en América Latina han ocupado un cargo y gozado del respeto internacional sostenido durante tanto tiempo como Julio Velarde. Al frente del Banco Central de Perú desde 2006, Velarde se ha mantenido como una figura tranquilizadora, tanto en términos políticos como económicos, incluso durante tiempos convulsos. Durante su mandato, el país ha estado dirigido por siete presidentes diferentes”, indicó.

Se destacó el manejo de Velarde para enfrentar las repercusiones de la pandemia. “La caída de la actividad económica tuvo graves implicaciones en la liquidez, a lo que el banco central respondió con medidas rápidas, que incluyeron no solo considerables inyecciones monetarias directas para respaldar el sistema de pagos, sino también una reducción de la tasa de política a niveles históricamente bajos”, señaló la revista.

En 2020, Julio Velarde fue premiado como Banquero Central de las Américas; en el año 2015, fue considerado el Banquero Central del Año a nivel mundial.

Otros reconocimientos

El presidente del BCRP también ha sido reconocido como Banquero Central del Año 2016 para América Latina por Global Markets, Gobernador de Banco Central del Año 2016 por LatinFinance, así como el Mejor Banquero Central en 2015 y 2016 por Global Finance.

En el año 2010, fue galardonado como Banquero Central del Año para América Latina por Emerging Market. Asimismo, Velarde se ubicó en el grupo de banqueros centrales con más alta calificación en el mundo, según el informe de 2021 elaborado por la revista especializada Global Finance.