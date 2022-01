Mejor gestión de capacidades trajo récord de inversión pública

La inversión pública durante el 2021 alcanzó los S/ 39.103 millones. Es así que se logra un récord histórico, ya que se superó en 21% al 2018 (S/ 32.275 millones), año prepandémico con la mayor ejecución.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resaltó que más de 889 gobiernos locales y 11 gobiernos regionales traspasaron el 75% de su ejecución presupuestal, la cual durante los últimos años “estuvo particularmente baja”.

Al respecto, David Grández, consultor de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del MEF, explicó que el éxito logrado se debe en gran parte al Acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G), ya que con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) se pudo ejecutar S/ 1.992 millones (79%), una cifra mayor a ministerios con similar presupuesto, pero que no cuentan con estas disposiciones.

A su criterio, las importantes medidas G2G que deben replicarse en los sectores y en lo posible en los gobiernos subnacionales son masificar la contratación de las PMO (Oficina de Dirección de Proyectos), incorporar los contratos colaborativos en la Ley de Contrataciones, expandir el control concurrente y acelerar el Plan BIM.

Mejor gestión de personal

No obstante, Grández precisó que ministerios como el MEF lograron un mejor avance que la ARCC, ya que se implementó una estrategia doble para la inversión pública tras asignar un presupuesto 21% mayor que 2020 y 14% más que 2019.

Con este mayor techo presupuestal se exigió un esfuerzo a la altura en la gestión de inversiones, por lo cual el MEF “dio también un fuerte acompañamiento, seguimiento y asistencia técnica a los funcionarios de los tres niveles de gobierno, porque la clave está en las personas”, agregó.

En ese sentido, durante 2021, el MEF brindó 13.700 asistencias técnicas y 1.100 capacitaciones a 120.613 funcionarios entre gobiernos regionales y gobiernos municipales. La cifra es superior en 106% a lo registrado un año antes de la pandemia.

El MEF acompañó, siguió y brindó asistencia técnica a los funcionarios de los tres niveles de gobierno. Foto: difusión

Pendientes

Pese a los buenos resultados, el letrado anota que hay trechos por cubrir. Por ejemplo, en 2021 hasta 355 entidades no llegaron a superar el 50% de ejecución —345 son municipalidades—.

Esto se tradujo en más de S/ 2.000 millones parados que hubiesen permitido desarrollar infraestructura de servicios públicos.

Incluso, las peores tasas de ejecución —y brechas— se encuentran en municipios enriquecidos por la minería, lo que representa “un caldo de cultivo de conflictos en zonas estratégicas para la economía”, según Grández.

Vale precisar que en 2021 estas municipalidades dejaron de ejecutar S/ 1.490 millones de su presupuesto para proyectos.

“Aquí deben enfocarse las futuras acciones del MEF involucrando aún más a sus direcciones clave de la inversión pública (programación, presupuesto y abastecimiento). Asimismo, si el personal calificado no llega a estos gobiernos locales y regionales por la alta corrupción y rotación, entonces reformemos la Ley Servir para estimular la meritocracia y permanencia de los mejores en las unidades ejecutoras”, puntualizó.

Al respecto, el economista Pablo Secada apuntó que falta también un plan de infraestructura vinculante, ya que no se priorizan ni la inversión pública ni la privada en infraestructura. “No se operan ni se mantienen todas las obras. No se evalúa independientemente su impacto. No hay indicadores de desempeño”, concluyó.

Perú, segundo nivel de riesgo más bajo

El nivel de riesgo país de Perú es el segundo más bajo de Latinoamérica, solo después de Chile, gracias a su alta capacidad fiscal y de pago de la nación. Para el banco de capitales canadienses, esta situación se mantendría en el 2022.

El jefe de economía monetaria de Scotiabank, Mario Guerrero, dijo a un medio local que, al cierre del 2021, el riesgo país del Perú, medido por EMBIG (Emerging Market Bond Index Global), se instaló en 173 puntos básicos al 27 de diciembre. En esta línea, solo es superado por Chile, con 155 puntos básicos.

Más atrás se ubican Brasil (313 puntos), México (351 puntos), Colombia (356 puntos) y Argentina (1.743 puntos).

Reacciones

Hugo Ñopo, investigador

“Después de 8 años de “plateau” alrededor de S/ 30.000 (millones), este 2021 hemos llegado a casi S/ 40.000 millones. ¿La clave? Trabajar con los ejecutores locales del aparato público. ¡Las personas!”.

Pablo Secada, economista

“También falta un plan de infraestructura vinculante. No se priorizan ni la inversión pública ni la inversión privada en infraestructura. No se evalúa independientemente su impacto”.

El dato