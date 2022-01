China pone multas antimonopolio de hasta US$ 78.700 a grandes tecnológicas

De estas multas, hasta nueve son para Tencent, otras dos son para el gigante del comercio electrónico Alibaba, otra, para el rival de esta última JD.com, y otra para la plataforma de emisión de vídeos Bilibili.

An Alibaba sign is seen outside the company's office in Beijing on April 13, 2021. (Photo by GREG BAKER / AFP)