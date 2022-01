Buena pro para mantenimiento de Red Dorsal se define este mes

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en los próximos días entregará la buena pro para el mantenimiento de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO). El contrato será provisional hasta que se defina cómo será la nueva licitación, la cual atenderá un modelo más rentable o que genere menos pérdidas al país y aproveche mejor la infraestructura ya montada, informó la revista Caretas.

El Programa Peruano de Telecomunicaciones (Pronatel) comunicó que evalúa tres propuestas de empresas postoras; sin embargo, la licitación se realiza en forma privada y no a través de un concurso público, razón por la que la ciudadanía no puede acceder a las bases del mismo para verificar la imparcialidad en la contratación.

De acuerdo con el informe N.º 008-2021-MTC, los ingresos de la RDNFO en el 2020 solo ascendieron a US$ 4,4 millones, lo que cubría el 7,7% del costo presupuestado para dicho periodo. No obstante, el mismo año, el MTC realizó el pago de US$ 57,3 millones a la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. por los conceptos de mantenimiento y devolución de lo invertido en el proyecto.

Las perdidas obligaron al Estado a rescindir, en julio del año pasado, el contrato con la compañía de origen mexicano. Así se le quitó la titularidad que tenía sobre la RDNFO desde el 2014.

En tanto, el MTC, entre el 2005 y el 2020, ha pagado en total US$ 265 millones por retribución de la inversión y mantenimiento de Red Dorsal; es decir, US$166,5 millones más de los US$ 98,5 millones previstos.