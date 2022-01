Bimbolete y Paneton Bell’s pueden volver a venderse si fabricantes acreditan que no contienen grasas trans

La Comisión de Protección al Consumidor N°3 (CC3) del Indecopi votó por mayoría variar las medidas cautelares que cesaban la distribución y venta del Bimbolete Marmoleado de Bimbo y el panetón de Bell’s.

Vale anotar que la decisión de sacarlas de circulación se tomó porque estos productos presuntamente habían superado el límite de contenido de grasas trans permitido.

No obstante, desde la fecha, los fabricantes deberán acreditar ante la CC3 que sus productos no poseen grasas trans o, en caso tenerlas, no superan los límites permitidos por el Ministerio de Salud.

Indecopi detalla que la decisión tomada “de ninguna manera significa un retroceso ni rectificación”, ya que los procedimientos administrativos sancionadores iniciados contra Panificadora Bimbo del Perú Sociedad Anónima, Orindale Properties Perú S.A.C. y Supermercados Peruanos S.A. están en trámite y posteriormente determinarán la responsabilidad o no del proveedor.