Agroexportaciones totalizaron más de US$ 7.000 millones hasta noviembre de 2021

Según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, entre enero y noviembre de 2021, las agroexportaciones totalizaron US$ 7.042 millones, lo que representa un crecimiento de 19% respecto al mismo periodo de 2020.

Los principales productos de la canasta agroindustrial no tradicional fueron los arándanos y las paltas, que en conjunto alcanzaron el 31% del total. Seguidas por las uvas frescas (US$ 862 millones 121.000), espárragos frescos (US$ 360 millones 462.000), mangos frescos (US$ 254 millones 384.000), demás preparaciones utilizadas para la alimentación de animales (US$ 172 millones 480.000), y wilkings (cítricos) (US$ 162 millones 336.000).

Los mercados más concurridos fueron Estados Unidos con US$ 2.371 millones (34% del total) y Países Bajos, con US$ 1.208 millones (17%).

Al respecto, la gerenta de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX), Susana Yturry Farge, reconoció que es crucial impulsar un marco jurídico estable y garantizar la predictibilidad para la llegada de nuevos capitales.

“En medio de la pandemia que afectó a todo el mundo (2020), esta actividad permitió generar 1 millón 370 mil 617 empleos entre directos, indirectos e inducidos en regiones como Ica, Piura, La Libertad, Lambayeque, Lima y Arequipa, solo por mencionar algunos”, anotó.