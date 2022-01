Las Bambas reinició operaciones sin ningún saldo mortal

Transcurridos catorce días desde la paralización total de sus moliendas, la empresa china MMG Ltd. reanudó, en su totalidad, sus operaciones en el proyecto minero de Las Bambas, a partir de la tregua consensuada en Cusco con las comunidades de Chumbivilcas y los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el pasado 30 de diciembre.

La decisión fue anunciada por MMG, primero, en la Bolsa de Valores de Hong Kong, donde cotiza, y luego a través de sus redes sociales. Previamente, un reporte del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) había revelado un repunte de la demanda eléctrica del yacimiento en días previos.

“MMG Ltd. agradece el compromiso de diálogo de los representantes de la comunidad y del Gobierno para mejorar la inversión a lo largo del corredor vial sur del Perú. La empresa mantiene su intención de trabajar en estrecha colaboración con el Gobierno del Perú y los miembros de la comunidad para llegar a un acuerdo duradero”, reza el comunicado de la minera.

Así, MMG espera retomar este nuevo año el proyecto estimado en 400.000 toneladas anuales de cobre, que representan cerca del 2% del metal rojo en todo el mundo. En esta línea, ayer las acciones de la minera subieron 2,00% en la Bolsa de Hong Kong hasta alcanzar los 2,55 dólares hongkoneses (US$ 0,33).

Tregua por el cobre

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, destacó que se resolvió el conflicto “sin matar campesinos, como siempre se hizo a través de nuestra historia”. Dicha posición también fue respaldada, horas después, por el titular del Minem, Eduardo González Toro, quien definió la ruta que seguiría el Gobierno del presidente Pedro Castillo para resolver conflictos sociales.

“Saludo la reanudación de las operaciones mineras de Las Bambas. Seguiremos propiciando el diálogo entre los representantes de las comunidades y las empresas”, remarcó González.

Cabe recordar que, en el 2021, el cobre rompió todos los récords y alcanzó su mayor precio internacional promedio de la historia: US$ 4,2263 la libra.

Componente social

Por su parte, el viceministro de Minas, Jorge Chávez, sostuvo que los proyectos mineros, de cualquier estrato, deben aterrizar en pocos años “un componente social que permita visibilizar, con obras y acciones concretas, los beneficios que genera la actividad”, principalmente, entre las poblaciones circundantes a las operaciones.

“Los conflictos deben ser resueltos de forma preventiva y, para ello, se debe tomar en cuenta la particularidad de cada uno de los casos”, remitió.

Dos semanas para nueva cita

La próxima reunión entre los representantes del Ejecutivo, la minera MMG Las Bambas y los pobladores de la zona de influencia, entre ellos Chumbivilcas, se realizará los días 18 y 19 de enero, exactamente en dos semanas.

La primera mesa estará liderada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por el Ministerio de Justicia y DD. HH. La segunda por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente.

La próxima reunión entre todas las partes se realizará en dos semanas, los días 18 y 19 de enero. Foto: PCM

MMG ofreció entregar el mantenimiento del tramo de la vía a las comunidades que habitan alrededor del corredor, mediante un consorcio conformado por empresas comunales.

PUEDES VER: Las Bambas retomará operaciones en una semana tras diálogo

Esperamos una paz permanente

Enfoque por: Rómulo Mucho, exviceministro de Minas

La reanudación de Las Bambas es muy positiva, nunca debió parar, no debió ser con bloqueos y el diálogo debió ser permanente. Esperamos que esto sea motivo para establecer un plan de desarrollo territorial a largo plazo, no solamente coyuntural. Hace tiempo que el Estado en su conjunto debió ponerse de acuerdo junto con la participación de la ciudadanía, las empresas mineras y también la academia. Esperamos que no haya más bloqueos. Saludamos que el Gobierno y la empresa minera se hayan han puesto de acuerdo. Que esta paz sea permanente.

Infografía - La República.