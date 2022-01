¿Cuáles son los salarios mínimos en América Latina inicio de 2022?

Los salarios en América Latina sufrieron algunos ajustes debido a los estragos que dejó la COVID-19 en las distintas economías, como los altos niveles de desempleo, la caída de la productividad en las pequeñas empresas, la inflación, la devaluación de algunas monedas frente al dólar, entre otros.

Muchas de las naciones de la región optaron por incrementar sus remuneraciones mínimas vitales como respuesta a los altos precios en los productos. En algunos países, como el Perú, el tema ha generado debate desde el último trimestre del 2021.

A continuación, conoce el panorama de algunos países de la región y cuáles son sus aumentos de cara a este nuevo año.

Chile

En septiembre de 2020, el salario mínimo era de 326.500 pesos. Siete meses después, el 1 de mayo de 2021, el salario mínimo es de 337.000 pesos chilenos, unos US$ 397,57 (si tomamos al tipo de cambio actual) para las personas entre 18 y 65 años, mientras que el ingreso mínimo para aquellos que no están en ese rango etario es de $ 251.394 (US$ 295,39).

Ecuador

En el país norteño, el salario mínimo inició el 2022 con US$ 425, tras el anuncio de US$ 25 hecho por el presidente Guillermo Lasso el último 14 de diciembre, pese a la negativa del empresariado.

Este incremento porcentual es el más alto de los últimos ocho años hecho por el Ejecutivo, que decidió el aumento luego de que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, integrado por trabajadores y empleadores, no llegara a un acuerdo semanas atrás.

La medida debe beneficiar a casi 450.000 personas, lo que representa al 18% de los trabajadores del sector privado. Sin embargo, esta cifra representa apenas 5,42% de la población económicamente activa del país, que llega a 8,3 millones de personas.

En los últimos 12 años, el salario básico en Ecuador aumentó en US$ 185, al pasar de US$ 240 en 2010 a US$ 425 en 2022.

Colombia

El 15 de diciembre del 2021, el presidente de Colombia Iván Duque firmó el decreto que dictamina el aumento del 10,7% al salario mínimo para los trabajadores en 2022 y pasará de 908.526 a 1 millón de pesos. Además, el subsidio de transporte pasará de $ 106.454 este año a $117.172 en 2022. Así las cosas, el salario mínimo total que es el que incluye el auxilio en mención quedará en $1 117.172 (US$ 273,05).

De esta forma, el salario en Colombia sube por tercera vez desde la COVID-19. En el 2020 el salario mínimo incrementó por decreto, tras no lograrse el consenso necesario y este se ubicó en $ 877.802 (con auxilio de transporte en $980.657), una subida del 6%, mientras que para el 2021 subió un 3,5% hasta los $908.526 (con auxilio de transporte $1.014.980).

Argentina

El salario mínimo en Argentina se ubica en la actualidad en 31.938 pesos argentinos, que al cambio oficial da unos US$ 310.

Un acuerdo firmado el 21 de septiembre de 2021 estableció un aumento progresivo del salario mínimo, vital y móvil que indica que en febrero de 2022 el salario llegará a 33.000 pesos, alcanzando así una suba interanual acumulada del 52,7% durante 2021. En marzo habrá una nueva revisión.

Panamá

El país centroamericano iniciará a partir de la segunda quincena de enero un nuevo escalafón del salario mínimo, con aumentos en algunos sectores de la economía.

Panamá tiene dos regiones principales para el salario mínimo y varios segmentos. Sin embargo, el rango va de US$ 326,56 para empleados de pequeñas empresas y de US$ 403 para los de la gran empresa.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 74, promulgado por la administración del presidente Laurentino Cortizo, se ordenó un aumento de 1,5% en actividades como la agricultura, pesca y ganadería; uno de 2% en servicios y suministros, y de 5% en el servicio doméstico.

Sin embargo, dentro de estas actividades habrá segmentaciones pues los trabajadores del plátano o banano recibirán un aumento de 13% en su salario por ser un sector en recuperación. Por lo que hace a la labor en obras de construcción y explotación de canteras, el aumento será de 1% y 2% en actividades de servicios de energía, de atención urbana, actividades financieras y seguros y servicios sociales y sanitarios. Trabajadores en sectores como el comercio, la hotelería, entretenimiento o las artes no se incluyeron en los aumentos.

Venezuela

El salario mínimo integral en Venezuela es de 10 bolívares digitales, lo que representa US$ 2,18 de ingreso al mes, de acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

El incremento fue anunciado en mayo de 2021. Desde entonces su poder adquisitivo en dólares tuvo un retroceso de casi 30%, considerando que el día del anuncio representaba US$ 3,54.

El ingreso mínimo autorizado por el Gobierno nacional para un trabajador en Venezuela se ha mantenido entre 1,5 y 3 dólares, en promedio, durante los últimos años.

Perú

La última vez que aumentó el salario mínimo en el Perú fue el 18 de marzo de 2018, en plena renuncia a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, el cual asciende a S/ 930 (US$ 233,4). Actualmente, se encuentra por debajo de la remuneración mínima vital de países como Panamá (US$ 268), El Salvador (US$ 243) y Colombia (US$ 273).

La subida significó un 9,4%, con lo cual el monto pasó de 850 soles a 930 soles.

En tanto, la titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Betssy Chávez, adelantó que su despacho discutirá un posible aumento del sueldo mínimo durante el primer trimestre de este 2022.

Con información de Bloomberg en Línea.