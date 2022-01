Envío de uvas creció 7,4% en octubre, impulsando campaña de exportación

La campaña de exportación de la uva 2021-2022 arrancó de forma favorable al sumar en octubre pasado US$ 81 millones 859.000, esto es 7,4% más que en el mismo mes del 2020 cuando el monto ascendió a US$ 76 millones 245.000, informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex).

Los principales mercados fueron Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos que de forma conjunta concentraron el 66% del total.

Otros fueron Corea del Sur, España, Canadá, Hong Kong, Alemania, Colombia, México, República Dominicana y Rusia, entre un total de 32.

Los de mayor crecimiento –ubicados en el top 10–, fueron Corea del Sur (US$ 3 millones 672.000) con una evolución de 255%, Alemania (US$ 2 millones 663.000) con 56% y España (US$ 3 millones 228.000) con 54%.

Se debe recordar que en el 2020 Perú se posicionó como el segundo exportador mundial, después de China. Según un informe del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, ese año la nación asiática despachó esa fruta por US$ 1.212 millones 700.000, logrando una participación del 13,6% y un alza de 22,8%, mientras que Perú lo hizo por US$ 991 millones 100.000, representando el 11,1% (incremento de 22,1%).

Balance enero-octubre

Respecto al acumulado enero-octubre del 2021, los envíos ascendieron a US$ 610 millones 386.000, presentando un crecimiento de 23,7% en comparación a similar periodo del 2020 (US$ 493 millones 621.000).

Asimismo, ocupó el tercer lugar en el ranking de la oferta agroexportable, después de los arándanos y las paltas. Ica lideró las ventas al exterior al sumar US$ 412 millones 519.000. Le siguió Piura, La Libertad, Arequipa, Ancash y Lambayeque, entre otros.

En el periodo analizado esa fruta peruana llegó a 52 destinos, Estados Unidos lideró el ranking con US$ 241 millones 486.000 y un aumento del 12,8% (participación del 39,6%). En el segundo puesto estuvo Hong Kong (US$ 85 millones 224.000) y en el tercero Países Bajos (US$ 84 millones 600.000).

También destacaron México (US$ 24 millones 668.000), España (US$ 22 millones 794.000) y China (US$ 22 millones 337.000). Completaron el top ten Reino Unido, Corea del Sur, Canadá y Colombia. Solo China, en sexto lugar, redujo su demanda en -2,5%.