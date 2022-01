Shock de confianza y empleo de calidad para el 2022

Restaurar la confianza empresarial

Jorge Zapata, Capeco

La construcción siempre ha sido un sector clave en la reactivación económica. En el Perú es fundamental seguir apostando por su crecimiento, ya que crea muchos puestos de trabajo.

El 2021 fue un año positivo con un crecimiento estimado en 35% frente al 2020. Sin embargo, el 2020 no es un buen referente, y que los estímulos dados por el Gobierno a la construcción deben ser en algún momento acompañados por inversión privada; y he ahí el principal motivo de preocupación para nuestra industria. Las inversiones privadas no han tenido números alentadores. Si no se corrige esta situación, es vital que el Gobierno se compre el pleito de trabajar decididamente en restaurar la confianza del empresariado e inversionistas.

Restituir los derechos laborales

Julio Bazán, CUT

Se deben restituir todos los derechos fundamentales que hoy por hoy en la legislación que se arrastra del año 1992 se nos ha quitado. Debe restablecerse la negociación colectiva por rama de actividad y deben cerrarse definitivamente los mecanismos de tercerización. Y debe ser de acuerdo con los convenios internacionales de la OIT asumido por el Ministerio de Trabajo.

Necesitamos una reforma democrática que restablezca los derechos. Aspiramos a que este 2022, tanto por el Ejecutivo como desde el Congreso, implementen una reforma integral de seguridad social que integre las prestaciones de salud, pensiones, accidente, desempleo, en una sola entidad que gestione los fondos de la seguridad social tripartitamente entre el Gobierno, los trabajadores y empresarios.

PUEDES VER: La Libertad: auguran un gran crecimiento agroexportador para este 2022

Que haya mejora salarial

Paulina Velásquez, Fentagro

Este año a las empresas agrícolas les ha ido muy bien porque nosotros -a pesar de la pandemia- hemos seguido trabajando; sin embargo, el sueldo no ha mejorado. Nosotros pensábamos que con el Gobierno iba a haber un aumento ponderable, pero no se dio y solo salió el bono beta, en el cual no estamos incluidos.

Estamos coordinado con los demás trabajadores para ver si con este nuevo Gobierno podemos mejorar la situación de los trabajadores. Sigue habiendo abuso de las empresas, por ejemplo, de los trabajadores que hemos estado en el paro agrario muchos ya no regresaron trabajar; los trabajadores tenemos derecho a reclamar. Esperamos que el 2022 sea un año bueno, que mejore.

PUEDES VER: Importación de pirotécnicos desde China cayó 85% para fiestas de fin de año

Hay cautela para el próximo año

Erik Fischer, ADEX

Perú es un paciente con pronóstico reservado. No poner en valor las riquezas existentes, no tomar medidas contracíclicas y no promover más sectores que garanticen el crecimiento sostenido de la economía configuraría una tormenta perfecta que nos podría poner en jaque en el futuro.

Si bien en este 2021 los despachos peruanos al exterior podrían superar los US$ 54.000 millones, es importante promover las inversiones de mediano y largo plazo a fin de garantizar el desarrollo sostenido del país.

Nos mostramos cautos respecto al comportamiento de las exportaciones en los próximos años, pues más allá de intenciones no vemos medidas concretas que apunten a crear un ecosistema que aliente la llegada de capitales.

PUEDES VER: Mincetur destinó más de S/ 215 millones para apoyar a mypes del sector turismo

Queremos una ley que se cumpla

Leddy Mozombite, trabajadora del hogar

Desde nuestra federación hemos venido haciendo mucha persistencia gracias a la fuerza organizativa de nuestras 11 bases a nivel nacional. Lo que queremos decir es que hemos entrado a otra etapa, nosotros no queremos una ley muerta, queremos una ley que se implemente, queremos una ley que se aplique.

Quisiéramos decir a los ministros, que ellos inicien una campaña de difusión, de sensibilización para reconocer que la Ley 31047 nos ha convertido en trabajadoras con todos los derechos.

Pedimos al presidente que saque directivas de políticas públicas para hacer una campaña a nivel nacional para que nuestra ley se cumpla en todas las regiones.

PUEDES VER: Unas 4.000 empresas pagarán menos impuestos

Shock de confianza

Oscar Caipo, Confiep

Al margen de la vacunación, el balance del 2021 es negativo. Tenemos un Gobierno errático, que no genera confianza y con cuestionamientos de integridad. Creceremos 13%, pero el empleo se ha precarizado, la informalidad aumentó a 78% y el ingreso medio es 14% menor.

El presidente tiene la oportunidad de corregir el rumbo, generando un shock de confianza. Sumaría a ello si promulga la modificación de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, que ratifica que la única forma de modificar la Constitución es a través de los mecanismos de esta. Así dará un mensaje contundente que permitirá a empresas y a personas tomar decisiones de inversión que generarán empleos formales, crecimiento sostenible y recursos para cerrar las brechas sociales.

Ruta clara para la competitividad

Gabriel Amaro, AGAP

El 2021 deja más dudas que certezas para el sector agrario. Ante el difícil contexto, el principal reto es ser competitivos. Solo así el futuro del agro será prometedor. Pero la competitividad no se logra con discursos y actos contrarios a la inversión, necesita una ruta clara hacia el desarrollo competitivo, que tenga como punto de partida el diálogo y el trabajo público-privado.

Son esenciales el desarrollo de los pequeños productores a la agricultura moderna exportadora y la mejora regulatoria, que afecta a todo el sector agrario, haciéndola promotora, eliminando sobrecostos y riesgos. Para ello es clave que el Gobierno esté alineado con el desarrollo y la competitividad del sector. Esa es la ruta correcta a seguir.

PUEDES VER: Economía mundial rompería récord de 100 billones de dólares por primera vez en 2022

Reactivar la actividad petrolera

Leonidas Campos, Fenupetrol

En Talara se están venciendo los contratos de licencia de la mayoría de lotes por 30 años y eso ha originado cientos de despidos.

Nosotros queremos que haya intervención por parte del Estado, a ver qué posición es la que va a tomar y si está en la capacidad de recuperar lotes petroleros, y con qué porcentaje de dinero va a poder reactivar la actividad.

Nos preocupa si Perupetro tiene función en el tema de llamar a la inversión privada, no sé cuál es la razón de que no se hace una intervención inmediata, queremos que nos digan qué va a ocurrir con los lotes petroleros.