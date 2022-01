Las Bambas reanuda operaciones tras acuerdo previo con la PCM y Chumbivilcas

Catorce días después de apagar sus máquinas, y tras haber llegado a un acuerdo previo con los representantes de la comunidad de Chumbivilcas y la PCM, la compañía minera MMG Ltd. reanudó las operaciones en su unidad minera de Las Bambas, en Apurímac.

De acuerdo al último reporte del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), el día 31 de diciembre Las Bambas recuperó la misma demanda eléctrica que antes de la paralización de sus actividades, ocurrida el pasado sábado 18.

La compañía había adelantado para La República que, tras firmar el acta con las comunidades de la zona de influencia del proyecto, además de representantes del ejecutivo, liderados por la premier Mirtha Vásquez, volverían a extraer sus concentrados de cobre en la primera semana de enero.

“Con este acuerdo, vamos a dar todos los avisos necesarios para reanudar las operaciones. El ciclo completo demora entre cinco y seis días”, dijo el gerente de operaciones de Las Bambas, Edgardo Orderique, a un reportero de La República.

El Gobierno, Las Bambas y comunidades continuarán diálogo el 18 de enero. Hasta que llegue el encuentro, los pueblos afectados por el paso de 250 volquetes al día acordaron no bloquear el corredor minero.

Ello ocurre en días en que el cobre se anota un cierre anual histórico, tras mantenerse casi todo 2021 por sobre los US$ 4 la libra: un nunca visto promedio anual de US$ 4,2263, superando en 50,75% el promedio registrado en 2020 (US$ 2,8034).

Se trata, además, del mayor precio nominal visto en, al menos, cuarenta años, desde que existen mediciones. Con esto, superó en 5,5% la marca impuesta en 2011 (US$4).

En el plano internacional, los metales básicos se mantuvieron en observación para terminar con más firmeza este año después de que China experimentó un repunte financiero y problemas persistentes sobre la oferta. Así, el cobre a tres meses en el London Steel Alternate bajó un 0,6% a US$ 9,630 la tonelada, mientras que el contrato de cobre de febrero más negociado en el Shanghai Futures Alternate cayó un 0,2% a 69,890 yuanes (US$ 10,965.20) la tonelada.