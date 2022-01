Contradicciones del Consejo Fiscal sobre idoneidad del gasto bajo la lupa

Esta semana, el Consejo Fiscal (CF) emitió un comunicado en el que demandaba “la urgencia de establecer un nuevo marco fiscal de mediano plazo”, a través del diseño de un proyecto de ley que establezca el derrotero del marco al que el país se compromete. Ello, luego de que, por ejemplo, el Gobierno acuñara, el pasado jueves 23 de diciembre, el DU Nº 112-2021, a efectos de otorgar una bonificación extraordinaria al personal administrativo y asistencial de salud, en el marco de la emergencia sanitaria. El costo de esta medida es de S/ 374 millones.

El CF consideró “preocupante” que el Gobierno autorice un mayor gasto público a partir de decretos de urgencia, recogiendo que son una mala práctica que “no concuerda con la institucionalidad fiscal vigente”. Además, recordó que este tipo de modificaciones deben revisarse en el Congreso antes de ser aterrizadas como ley.

PUEDES VER: Plantean beneficios tributarios para empresas que contraten a jóvenes de entre 18 y 25 años

La declaración llega en días en que el MEF anuncia un cierre anual con la mayor inversión pública de su historia. Cuando se hizo el presupuesto 2021, se proyectaba que el déficit fiscal sería de 6,2% del PBI, pero al final será de 3%, con uno de los mayores crecimientos de América Latina y la mayor reducción del déficit de toda la región.

Creado en el 2013, el Consejo Fiscal –adscrito al MEF– analiza de forma técnica e independiente la política macro fiscal del Gobierno, con opiniones no vinculantes sobre el cumplimiento de las reglas de la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal (LFRTF), previsiones del Marco Macroeconómico Multianual, evolución de las finanzas públicas y metodología para el cálculo de las cuentas estructurales de la LFRTF.

Comunicado causó sorpresa

Fuentes del Gobierno calificaron el hecho como “sorpresivo”, toda vez que los tres decretos emitidos en los últimos meses tuvieron como única finalidad reactivar la economía con prioridad de las familias más vulnerables.

“No estamos de acuerdo con lo dicho por el CF. Por un lado, dice que no se respeta la institucionalidad fiscal, pero, por otro, que corresponde al Congreso evaluar la pertinencia de los DU. Todos los DU son evaluados por las oficinas de asesoría jurídica del MEF y del Minjus. Estamos en una de las peores crisis en nuestra historia. Si esto no constituye una urgencia, ¿entonces qué sí?”, precisó la fuente.

Asimismo, se critica que sea la primera vez, “con esta nueva gestión”, que el CF intenta rebatir este tipo de decretos, emitidos por diversas circunstancias desde que llegó el virus.

Réplicas tras comunicado

El pronunciamiento del CF ha despertado discrepancias. Para el economista Eduardo Recoba, corresponsal de iForex, la observación no guarda sustento pues, precisamente, la figura de los presupuestos modificados permite a los gobiernos maniobrar fondos ante emergencias imprevistas. Además, recalcó que se genera pánico en momentos en que “ningún economista podría hablar de una farra fiscal” con 3% de déficit previsto para el 2021.

“Hay que reconocer que ha sido el único ministro que, en los últimos 20 años, ha tenido un rol activo para incrementar la presión tributaria. Genera mucha suspicacia que en momentos de tanto ruido sobre un posible reemplazo de Francke se emita un comunicado que replica las prácticas lobistas de los gremios privados”, indicó.

Por su parte, el economista José de Echave sostuvo que los DU aprobados por esta gestión se han diseñado en “consonancia con la Constitución y la institucionalidad fiscal vigente”. En este sentido, precisó que el CF no ha tomado en cuenta los móviles del MEF para la emisión de estas partidas, que permiten atender situaciones urgentes y necesarias tanto a nivel de salud como de reactivación.

De Echave sostuvo que los DU aprobados por esta gestión se han diseñado en “consonancia con la Constitución y la institucionalidad fiscal vigente”. Foto: La República

“La idea es incorporar mayores recursos al presupuesto público a través de créditos suplementarios, y esto responde a una situación que es imprevisible, como es el tema de la nueva variante. Estas son normas de carácter transitorio, nadie dice que ese va a ser el estilo de gestión del MEF. Tienen vigencia y benefician directamente a la población”, refirió De Echave.

Medidas fiscales de emergencia

El Consejo Fiscal está integrado por los economistas Carlos Oliva (exministro de Economía durante el gobierno de Martín Vizcarra y hoy en el directorio del BCRP), Javier Escobal, Eduardo Morón (presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros-Apeseg), Gabriel Rodríguez y Patricia Tovar.

Cuando se inició la emergencia, se suspendieron las reglas fiscales aplicables al Sector Público No Financiero para los años 2020 y 2021, a fin de afrontar mejor la crisis.

La palabra

Eduardo Recoba, corresponsal de iForex

“El comunicado del CF genera un pánico innecesario. Nadie, en este momento, podría decir que existe una farra fiscal. Con 3% de déficit a fin de año, es imposible que el tenor del comunicado sea tan osado”.

Respetar la institución fiscal

Kurt Burneo, Centrum Católica

Ya suficientes controversias hay ahora como para incluir una más, en torno a la discusión de la pertinencia de los DU, y eso lo señala claramente el Consejo Fiscal. En aras del respeto a la institucionalidad, creo que sería muy correcto que el MEF tomara en cuenta los señalamientos. El objeto de estos recursos ha sido atender las bonificaciones del sector salud, eso no está en discusión. El asunto es el cómo. Yo asumo que ha primado tener los recursos lo más pronto posible, pero creo que no estaría de más que se den cuenta, por el lado del Ejecutivo, de que este tipo de decisiones tienen que pasar por el Congreso. Todos los DU son fiscalizados por la Comisión de Constitución, por lo que, en un futuro no tan lejano, se pueden tener algunas revisiones sobre lo actuado si se señala que no correspondía efectuar gastos sobre la base de un decreto o de un proyecto de ley. Hay que respetar la institucionalidad fiscal.