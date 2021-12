La UIT sube a S/ 4.600 en el 2022: ¿cuáles son sus efectos?

La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) se elevó a S/ 4.600 para el año 2022, cifra que representa un incremento de S/ 200 en relación al monto de este año. Esta variación es la mayor registrada desde 1999.

El aumento, explica Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacific Business School, está asociado a la inflación anual. Y es que por lo general sube entre S/ 50 y S/ 100 cada año; sin embargo, la cifra del 2022 se justifica “porque la inflación del 2021 cerrará en más de 6%”, mientras que en periodos anteriores era de alrededor de 2%.

En esa línea, Francisco Pantigoso, catedrático de la Universidad del Pacífico, señala que con el incremento, “el Estado está reconociendo un mayor costo de vida y de esta manera busca ayudar a empresas y personas naturales”.

Los expertos coinciden en que el nuevo monto tendrá efectos directos en el cálculo de tributos y multas, así como en aspectos laborales.

Impacto en la economía familiar

El alza de la UIT hace que aumenten los límites por el concepto de Impuesto a la Renta (IR). Así, los trabajadores que no superen las 7 UIT (S/ 32.000) en ingresos brutos anuales quedarán libres de esta obligación.

Carrillo resalta que los trabajadores en planilla pagarán menos Impuesto a la Renta sobre sus sueldos, por lo que tendrán más dinero en el bolsillo. Por ejemplo, para un sueldo bruto mensual de S/ 3.000, el ahorro anual de IR será de S/ 112. También se sube el límite de sueldo bruto mensual para quedar exonerados, que en el 2021 es de S/ 2.200 y para el 2022 será de S/ 2.300.

PUEDES VER: Conoce cuáles son los efectos del incremento de la UIT para el 2022

Mientras que en el caso de trabajadores independientes que emiten recibos por honorarios, el monto máximo mensual de emisión para no pagar impuestos se incrementa de S/ 3.208 a S/ 3.354.

Y el tope de gastos personales para solicitar devolución de impuesto a la renta del trabajo (4ª y 5ª categoría), que es de 3 UIT, aumenta de S/ 13.200 a S/ 13.800.

Las multas de tránsito y algunos trámites para licencias o documentos se verán afectadas debido a que son un porcentaje de la UIT. Foto: MTC

Por otro lado, esta alza también hace que se obtenga un mayor subsidio para el Crédito Mivivienda, a través del Bono del Buen Pagador, el cual está en función a la UIT.

Multas y trámites

Aunque se pagará menos impuesto predial y de alcabala, se elevarán los montos de las multas administrativas y los trámites judiciales que realicen las personas naturales y jurídicas.

“Se ven afectadas las multas de tránsito, al igual que algunos trámites para licencias o documentos, porque son un porcentaje de la UIT”, explica Carrillo.

Efecto en las mypes

Las empresas para pertenecer al Régimen Tributario Mype, donde los impuestos son menores al Régimen General, deben tener una renta anual menor a las 1.700 UIT.

De esta manera, “algunas empresas que están por encima del tope, al aumentar la UIT también entran a este régimen y son beneficiadas pagando menos impuestos”, apunta el especialista.

Impacto en la recaudación tributaria

Para contrarrestar el incremento de las multas cuyo valor depende de un porcentaje de la UIT, Francisco Pantigoso indicó “que paralelamente se debería efectuar cambios en el sistema tributario (...) para no afectar el bolsillo de los contribuyentes”. No obstante, manifestó que la recaudación aumentará por este concepto. Sin embargo, resalta que “la naturaleza de las multas no es recaudatoria, sino disuasoria”.

Por otro lado, Jorge Carrillo señaló que el aumento de la UIT generará la reducción de la recaudación tributaria por concepto de IR, pero que no será significativa.

La clave

Valor. El monto de la UIT lo establece el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y rige por todo un año calendario (del 1 de enero al 31 de diciembre). Se calcula principalmente en función de la inflación, por lo que suele subir cada año.

(info)