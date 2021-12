Si no se aprueba Adenda 13 le ponemos una cruz a Majes II

Por: Roberth Orihuela

El exgerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) y exjefe de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) en Arequipa, Isaac Martínez, advirtió que si no se aprueba la Adenda 13, Arequipa se mete en camisa de once varas. No solo habría un arbitraje de Cobra , también de Luz del Sur, la empresa que hará hidroeléctricas con el agua generada por Majes Siguas II. Y si se quisiera retomar el proyecto se tendría que esperar al menos cinco años.

No se aprobó la Adenda 13 y estamos en riesgo de someternos a un arbitraje internacional. ¿Cómo ve este panorama?

Aparte de eso tenemos que pensar en cómo va a quedar todo lo avanzado: los terrenos de Pusa Pusa que se han comprado, los terrenos de Tarucamarca, las obras que se iniciaron en la represa de Angostura. Además el concesionario va a cobrar por los 4 años que la máquina ha estado paralizada, y hasta el lucro cesante. Y veamos que también el concesionario de las hidroeléctricas podría denunciarnos.

¿No queda nada por hacer?

No estoy diciendo que debemos someternos a lo que diga la empresa. Nada de eso. Pero lo que tenemos aquí es un contrato firmado por el gobierno regional, en representación del gobierno nacional, y que no estamos cumpliendo¡ Han pasado 4 años! Aunque la empresa haya tenido sus falencias, el gobierno regional ha incumplido.

¿La Adenda 13 es la única solución?

Estamos en el limbo de nuevo. Hemos llegado al punto en el que no hay otro camino. Los consejeros son los que tienen que decidir y no dan visos de solución. Da la impresión de que están evadiendo la responsabilidad. Pueden pecar por omisión de funciones.

¿El gobierno nacional no podría asumir el proyecto?

Acordémonos de que es un proyecto regional, no nacional. No podemos pedir ayuda luego de que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) se ofreciera a asumir el proyecto en 2020. Recordemos que quienes se opusieron fueron los propios consejeros.

¿Tendríamos que esperar a que termine el arbitraje para retomar el proyecto?

El conflicto va por cuerdas separadas. El gobierno nacional podría asumir el proyecto, pero, ¿cómo? si no hay plata. Cerraron minas, se gasta los ingresos en bonos, ¿podría haber plata para Majes Siguas II?

¿Qué otros problemas se nos vienen?

Si no sale Majes II nos quedamos con tremendo canalón ( infraestructura de riego que se hizo para Majes I y II) que hoy lleva la mitad de su capacidad. Además los túneles están malogrados y es imperativo repararlos. Esa es la puesta a punto que es responsabilidad del gobierno regional y que tampoco estamos cumpliendo, porque ni siquiera hay expediente y se dice que podría costar unos mil millones de soles. Si no los reparamos, en unos cinco años, todo el sistema de conducción se va a caer a pedazos.

¿Pero en el caso de que haya decisión política, es posible que el proyecto salga?

Primero hay que resolver el arbitraje. Pero al margen de eso pueden hacer otro proceso. Podría asumirlo el Midagri, y tendríamos que volver a licitar. Un nuevo estudio de factibilidad podría costarnos unos US $ 50 millones. Estamos hablando que si ahora no solucionamos el proyecto, con suerte podría estar paralizado unos cinco años. En pocas palabras, si no se aprueba la adenda le estamos poniendo una cruz a Majes.

Algunos señalan que la Adenda 13 debía asumirla el concesionario…

El contrato señala que cuando hay nuevas circunstancias se hace una adenda y esta la asume el gobierno regional. Es el compromiso que se ha firmado. El tema era que debía resolverse rápidamente, en unos 6 meses como máximo. Y el gobierno regional debió decir: sí o no acepto la adenda.

La empresa Cobra ha sido comprada por inversiones francesas. ¿Eso debe preocupar?

Cualquier empresa quisiera zafar de Majes II. No los culpo. Porque los vienen tonteando hace 4 años. Si yo fuera el concesionario no los esperaba tanto y en 6 meses iniciaba la resolución del contrato.

¿Se podría hacer gestiones diplomáticas para ver si nos dan un plazo?

Sí se podría. Pero con la actitud que tienen los consejeros creo que lo están diciendo todo. Que no quieren asumir su responsabilidad. Y ahí debe intervenir la Contraloría. ¿Cuánto de plata estamos perdiendo? Mucho.