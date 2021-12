Importación de pirotécnicos desde China cayó 85% para fiestas de fin de año

¿Usted también sintió que esta Navidad hubo menos explosiones por fuegos pirotécnicos que otros años? De acuerdo a cifras de importación recabadas por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), esta situación podría replicarse esta noche de Año Nuevo.

Según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la CCL (Idexcam), las importaciones de fuegos artificiales al Perú alcanzaron, entre los meses de julio a noviembre del 2021, un total de US$ 693.000, equivalente a menos de la cuarta parte del valor importado en 2019, cuando se reportaron despachos por US$ 2,62 millones para este mismo periodo. Aún así, el porcentaje de este año fue mejor al del 2020, año inicial de la pandemia, cuando se registraron US$ 538.000.

El jefe del Idexcam, Óscar Quiñones, reveló que, durante el año que perece, solo se registraron importaciones de fuegos pirotécnicos en el orden de 343 toneladas, 85% menos que en 2019, cuando se trajeron 2.246. Ello es menos incluso que en 2020, cuando arribaron 570, una reducción de 40% frente al periodo prepandemia. Casi la exclusividad de importaciones proviene de China.

“China es el proveedor por excelencia de productos pirotécnicos al Perú y el mundo. Nosotros tenemos otros dos países que nos han llegado a proveer, pero con valores anecdóticos frente al 99,96% que ocupa la oferta china”, precisó el especialista en diálogo con La República.

En este sentido, Quiñones remarcó que, ante la crisis internacional por deslocalización de contenedores, la oferta pirotécnica local ha disminuido “siguiendo la tendencia de consumo de los peruanos”, quienes están priorizando alimentos, vestimenta y otro tipo de bienes de consumo de primera necesidad.

“La cantidad importada para cubrir la campaña de Navidad y Año Nuevo es bajísima: unas 300 toneladas frente a 2.000 y pico del 2019. Los registros muestran, además, que no ha habido ninguna importación de fuegos artificiales en los meses de noviembre y octubre, algo que normalmente se da a partir de julio”, manifestó.

Venta de pirotécnicos en Lima. Foto: La República

Pirotécnicos: solo una feria en Lima

De acuerdo al registro virtual de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), en Lima Metropolitana solo se autorizó una feria para la venta de material pirotécnico, ubicada en el distrito de Los Olivos. Años anteriores, como se puede recordar, se realizaban grandes ferias en distintos puntos de la capital, como la Costa Verde.

Una fuente de Hotaru SAC, empresa que organiza la feria limeña, reconoció que las ventas este año no han sido las esperadas pese a que hoy solo existen cinco en su tipo en todo el Perú. Las otras están en Pucallpa, Iquitos, Huancayo y Arequipa. Culpó a los sobreprecios por flete de importación desde Asia.

“Antes de la pandemia, eran tres ferias, ubicadas en Tres Postes, estadio Guadalupano y Vivero, en primera de Pro. Justamente, por motivo de la situación económica y para no arriesgar con el armado de una feria que al final Sucamec no autoriza (como el año pasado, que no hubo ninguna), solo se abrió una este año. Pero nos vimos sorprendidos con los precios, que pasan del 100% en todo”, indicó.

En efecto, el amplio abanico de oferta de la pirotécnia china disparó sus precios. Tortas que antes valían S/ 55, ahora se venden por S/ 160. Y los clientes han sentido la pegada.

Caída en las importaciones de pirotécnicos de China afectó a todo el sector en general, no solo a las ventas minoristas por fiestas de fin de año. Foto: La República

Pirotécnicos: bodas y fiestas patronales

Sin embargo, los fuegos artificiales no solo se utilizan para las festividades de fin de año, como Navidad y Año Nuevo. También tienen un importante mercado en eventos corporativos, fiestas patronales, espectáculos deportivos, y celebraciones de corte más íntimo, como un matrimonio, entre otros.

Carlos Alcázar, administrador de Pirotécnia para toda ocasión, sostuvo que el alza del dólar y las limitaciones para abrir una feria le han impedido organizar este tipo de eventos desde el 2020, a diferencia de años anteriores. Reconoció que para estas fiestas se abstuvo incluso de realizar gestiones para solicitar productos. Su mercado también es alimentado, precisamente, por China.

“Los pedidos para eventos corporativos han bajado enormemente. Si tomamos en cuenta una proporción del 100% antes de la pandemia, la demanda ha caído al 7% u 8%. Por ejemplo, con las cataratas de matrimonio, una forma de pirotécnica fría que no quema la ropa ni daña la piel, no hemos recibido ningún pedido, ni este ni el año pasado”, expresó.

La pirotecnia fría es utilizada en eventos como matrimonios y quinceañeros. Foto: Bodas MX

Adex: pirotécnicos, botón de muestra

La situación solo es una muestra de un problema más grande. Para Rafael del Campo, presidente del Comité de Servicios al Comercio Exterior de la Asociación de Exportadores (Adex), la pandemia ha ocasionado que los fletes para obtener un espacio en las navieras en la ruta de China sea extraordinariamente elevado. Fletes que antes bordeaban los US$ 1.500 hoy pueden llegar a US$ 20.000.

“Si tú traes en un contenedor mercadería que vale medio millón de dólares, quizá no afecte mucho. Pero para otras sectores, como el pisco, traer botellas de China, ante el desabastecimiento local, puede representar US$ 20.000 solo en flete, más los US$ 15.000 del lote. Definitivamente, esto ha afectado a todas las industrias”, precisó el también gerente general de Sicher Cargo Perú SAC.

En este sentido, Rafael del Campo acotó que vislumbra un 2022 con precios para los fletes navieros que se mantendrán igual o por encima del récord actual. Ello, a razón de la aparición de nuevas variantes, como ómicron, y las duras medidas de confinamiento en el gigante asiático para frenar la propagación del virus en sus puertos.

“Las compañías navieras (armadores) son, definitivamente, las que más ganaron con esta situación. Hay más de 700 buques que, en este momento, se están construyendo, al igual que nuevos contenedores. Pero esas naves no van a estar listas en el 2022 y, por eso, en este momento no hay naves para alquilar”, lamentó.

El dato

Un colectivo de empresas del sector, entre las que destaca Pirotécnia para toda ocasión, ultima detalles para la primera “feria pirotécnica ecoamigable” del Perú, a desarrollarse el próximo año con ayuda de gobiernos locales. En ella, solo se ofrecerán productos luminosos, aunque no los que hacen ruido.

del Perú, a desarrollarse el próximo año con ayuda de gobiernos locales. En ella, solo se ofrecerán productos luminosos, aunque no los que hacen ruido. También existe producción local de fuegos artificiales, los llamados “de mecha negra”. Sin embargo, su oferta es mínima frente a las importaciones chinas. La gran mayoría de estos talleres no tienen registro y se desempeñan de manera informal.

El uso de material pirotécnico puede afectar a personas con diferentes condiciones, como autismo y ansiedad, además de mascotas y animales del entorno urbano. Modere su consumo, u opte por fuegos luminosos antes que los explosivos. La pandemia ya ha sido difícil para todos, no la haga peor para los demás.