El precio del oro se prepara para su peor desempeño en 6 años, aunque sus precios subieron un poco el pasado viernes debido a que los rendimientos de los bonos del tesoro de EE. UU. cayeron, lo que incrementó el valor del lingote.

El oro al contado subió un 0,2% a US$ 1.818,43 la onza, acercándose al máximo en un mes el martes 28 de diciembre. Además, los futuros del oro en Estados Unidos subieron un 0,2% a US$ 1.818,00.

Cabe señalar que se esperaba que el oro experimentara su mayor caída anual desde 2015, habiendo caído un 4% en lo que va de año, ya que las economías se recuperaron del impacto de la pandemia, reduciendo la demanda del metal refugio.

Fundamentos a considerar

El índice de referencia a 10 años de los bonos del tesoro en EE. UU. cayeron desde sus máximos el jueves, sin catalizadores importantes para impulsar la dirección del mercado. Además, muchos operadores se retiraron antes de las vacaciones de Año Nuevo.

Asimismo, el índice del dólar se alejó del mínimo en un mes, ya que los inversores vieron más allá a pesar de un aumento en los casos COVID-19 por el impulso de la variante ómicron y favorecieron las monedas más riesgosas.

Cabe señalar que un dólar más fuerte encarece el precio del oro para los compradores que tienen otras monedas.

Por otro lado, Wall Street cerró a la baja el jueves, retrocediendo por el escaso volumen de vacaciones en EE. UU. Así como por la caída en las solicitudes semanales de beneficios de desempleo de EE. UU.

Sobre la caída en las solicitudes de desempleo, esta se produjo incluso cuando las infecciones por COVID-19 en Estados Unidos alcanzaron un récord por segundo día consecutivo, según datos de Reuters.

Otros metales preciosos

Por su parte, la plata al contado subió un 0,3% a US$ 23,11 la onza, el platino ganó un 0,3% a US$ 963,92 dólares y el paladio cayó un 0,5% a US$ 1.956,42

La plata también se encamina a su peor año desde 2014, con una caída de alrededor del 12%. El platino bajó su precio en casi 10%, mientras que el paladio se encaminaba a su mayor caída anual desde 2015 con una caída del 20%. (Según el reporte de Asha Sistla en Bengaluru; Editado por Vinay Dwivedi).

Con información de Reuters