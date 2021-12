Nadie asume responsabilidad de haber llevado Majes Siguas II al borde del abismo

Por Robert Orihuela, desde Arequipa

El miércoles 29 de diciembre se frustró, en el Consejo Regional de Arequipa (CRA), la sesión extraordinaria para aprobar la adenda 13, clave en la reactivación del proyecto Majes Siguas II. Las consecuencias de esa omisión originarán la rescisión del contrato y un arbitraje internacional que iniciará Cobra, el concesionario a cargo de este proyecto de agroindustrial paralizado hace cuatro años.

Sin embargo, la gravedad del asunto no parece interesarle a los consejeros Harberth Zúñiga, Silvio Arias y José Luis Hancco, directos responsables de esta crisis, quienes prefirieron participar en una entrega de regalos antes que reunirse, de urgencia, con el gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Arturo Arroyo Ambia.

Irresponsables

Para el especialista en gestión pública Jorge Sumari, la actitud de todos los consejeros y de la misma gobernadora de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, resulta irresponsable. “Existe negligencia de las dos partes. Sabotean la aprobación de la adenda 13 porque no quieren asumir la responsabilidad política que implica esto”, dijo. No descarta que hayan incurrido en omisión de funciones y deberían ser denunciados.

La española Cobra ya lo advirtió. Si la adenda no tenía luz verde del CRA hasta el 30 de diciembre, iniciará la caducidad del contrato. El exdirector de Autodema Isaac Martínez sostuvo que eso además conllevaría a un arbitraje internacional, en el que pedirán lo invertido, el lucro cesante, daños y perjuicios. Una indemnización millonaria por esperar casi cuatro años con el proyecto parado.

Pero ¿en qué consiste la adenda 13? Se resume a cambiar el sistema de riego, tecnificarlo para ahorrar agua con una inversión que supera los US$ 104 millones. Dicha modificación ya tenía el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas, ProInversión y algunas recomendaciones de Contraloría. Solo faltaba el visto bueno de los consejeros, que por falta de quorum cancelaron la convocatoria.

¿Qué involucra no ejecutar Majes II? Autodema ha estimado que las pérdidas por costo de oportunidad ascienden a US$ 3.470 millones. Majes incorpora 38.500 has de terrenos productivos, localizados en las pampas de Siguas, cuyo impacto en el desarrollo regional sería enorme; se crearían 190.000 empleos directos y 290.000 indirectos.

Estaría orientado hacia la agroexportación y tenía un componente para desarrollar energía eléctrica.

Se tiran la pelota

Al respecto, la gobernadora aclaró que el CRA era el encargado de aprobar la Adenda 13. Lamentó que ni siquiera hayan elaborado un predictamen para someterlo a debate. El consejero Hancco preside la comisión especial que debía efectuar este trabajo. Hancco no ha dado una justificación de su omisión. La comisión tiene todos los documentos para elaborar el predictamen de la adenda, precisó el presidente del CRA, Ysrael Zúñiga.

Una de las causas de la inacción, indica Sumari, sería que habría “mezquindad e ignorancia” por parte de algunos consejeros. “No ven que lo que está en juego es el futuro de la región”.

En su momento, Hancco se manifestó en contra de la Adenda 13 y acusó que se estaba cediendo a la exigencias de la empresa. Eso explicaría su conducta.

Para Gutiérrez, el presidente del CRA está mal asesorado. No debió citar a los consejeros sin contar con el predictamen. En su defensa, Ysrael Zúñiga dijo que solo hizo caso al pedido de la gobernadora, de terminar de levantar las dudas sobre la adenda.

Por su parte, el gerente de Autodema dijo que se comunicaría con los representantes del concesionario para pedirles que les den un último plazo para aprobar la adenda. “Depende de ellos. Aunque para que haya un arbitraje tendrán que pasar al menos 6 meses y en ese tiempo podemos llegar a un acuerdo”, acotó.

Arias: no es un problema urgente