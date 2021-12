¿Por qué están retirando marcas de shampoo del mercado peruano y estadounidense?

El último 29 de diciembre, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció que Procter & Gamble Perú había decidido retirar de manera voluntaria el Shampoo de Pantene Pro-V. No obstante, el gigante de los productos para el hogar ya había adoptado esta medida en los Estados Unidos, mercado en el cual sacó de circulación a otras marcas del jabón líquido como Herbal Essences y Old Spice.

La multinacional tomó esta decisión a mediados de diciembre del 2021, inicialmente en el mercado estadounidense, como una medida preventiva de seguridad por un problema en su contenido, el cual había sido reportado por diversos informes periodísticos.

¿Qué contenían los shampoos de Procter & Gamble?

Tanto en Perú como en EE. UU., los productos implicados presentaban “niveles inesperados” de benceno, un químico que puede causar enfermedades, incluido cáncer, cuando una persona experimenta una alta exposición a la sustancia. P&G refirió que llegaron a estos resultados luego de que comenzó a revisar las latas de sus aerosoles de desodorantes Old Spice y Secret, los mismos que habían sido retirados del mercado en noviembre de este año.

“Hasta la fecha, The Procter & Gamble Company no ha recibido ningún informe de eventos adversos relacionados con este retiro y lo está llevando a cabo por precaución”, dijo la compañía.

“Si bien el benceno no es un ingrediente en ninguno de nuestros productos, nuestra revisión mostró que los niveles inesperados de benceno provienen del propulsor que rocía el producto fuera de la lata. Detectamos benceno en productos en aerosol de champú seco en aerosol acondicionador seco. Nada es más importante para nosotros que la seguridad de los consumidores que utilizan nuestros productos y la calidad de los productos que enviamos”, acotó el escrito.

En tanto, en Perú, la Digemid subrayó que estará atenta al cumplimiento de las acciones por parte de Procter & Gamble Perú S.R.L, con el fin de garantizar que los derechos de los consumidores se respeten.

¿Qué es el benceno?

El benceno es “omnipresente en el medio ambiente”, según la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU., pero una exposición excesiva puede provocar varios cánceres potencialmente mortales, incluidos leucemia y cáncer de médula ósea en la sangre, así como trastornos sanguíneos. Los seres humanos pueden estar expuestos por inhalación, por vía oral o por la piel.

El modelo de la FDA encontró que la exposición diaria al benceno de los productos retirados del mercado de P&G no es probable que cause consecuencias adversas para la salud. En ese sentido, P&G no ha recibido ningún informe de enfermedades relacionadas con el retiro del mercado.