Arequipa quedó a merced de un arbitraje internacional por Majes Siguas II

Solo un puñado de consejeros tomó asiento para participar de la sesión extraordinaria convocada por el presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Ysrael Zúñiga. Los integrantes presumían que se debatiría la adenda 13 para reactivar Majes Siguas II. Si se aprobaba, el proyecto agroindustrial se reactivaría a mediano plazo después de cuatro años de suspensión. Pero finalmente se confirmó que solo iban a tocar “la suspensión del plazo de adenda 13″ , tema que no es competencia del CRA, con lo que se perdió tiempo. Al constatarse la falta de quórum la cita se suspendió.

El CRA solo tenía hasta hoy para informar al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), una decisión final sobre la adenda 13. Esta consiste el modernizar el sistema de riego del proyecto y cuya inversión asciende a $104 millones. Esta demanda de Cobra ya tiene el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas y ProInversión. Solo faltaba la aprobación del consejo regional que ayer rehuyó a esta responsabilidad.

Cobra, concesionaria de Majes II, dio plazo hasta el 30 de diciembre para recibir una respuesta ante las prórrogas que concedió. Así la empresa tiene a merced al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), para levantar la suspensión del contrato e iniciar luego un millonario arbitraje internacional. Cobra, en 2020, ya activó la caducidad del contrato por incumplimiento pero lo desactivó ante la promesa de aprobar el “cambio tecnológico”.

En la cita de ayer solo participaron Ysrael Zúñiga, Harberth Zúñiga, Elmer Pinto, Chriss Díaz (virtualmente) y Miguel Guzmán. No asistieron José Luis Hancco, Silvio Arias, Gloria Salas y Eddy Medina . Hancco viajó a Islay y participó del Balance Regional Educativo en representación de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez. En tanto, Arias tuvo programado fiscalización de comunidades campesinas de Castilla. Sobre los demás aún no se conoce su justificación.

El “caso” Ysrael Zúñiga

Una serie de errores ponen al GRA en manos de Cobra. Uno garrafal es el de Ysrael Zúñiga. Días atrás dijo que convocó a sesión para debatir la adenda, pero se desdijo.

¿Usted convocó para la aprobación de la adenda?, se le consultó

No, se convocó para aclarar dudas, para que la gobernadora aclare dudas y el Consejo colabore, respondió.

¿Está reconociendo que la sesión de hoy no era por la adenda?

Era para tocar los puntos que ella (gobernadora) quisiera, contestó de manera sorprendente.

El exfutbolista indicó que incluso se invitó a Gutiérrez. Sin embargo, la autoridad regional aclaró que ella no puede decidir sobre la agenda del CRA. “Al Consejo lo único que le compete es debatir si la adenda va o no va (…) El presidente (Zúñiga) está confundiendo los temas , no está bien asesorado”, sostuvo Gutiérrez. Ella resaltó que tuvo conocimiento de que no hay dictamen y que Zúñiga debió solicitarlo ante la Comisión Especial que preside Hancco. “¿Qué es lo que se podría discutir en esa reunión si no hay dictamen? Yo pensé que hoy (ayer) se debía debatir”, preguntó.

Para el ex gerente de Autodema, Isaac Martínez, los consejeros están eludiendo su responsabilidad porque la adenda 13 está en la cancha del Consejo. Sostuvo que tienen miedo y que “esto es una negligencia por omisión de funciones por parte de los consejeros. Hay culpa de las dos gestiones regionales. Hace cuatro años ya debieron contestar si aceptaban y no seguir postergando. Las ampliaciones tienen un límite”, sostuvo.

La gobernadora anunció que por un lado se reunirá con los consejeros para exhortarlos a que tomen una decisión. En otro se reunirá con el gerente de Autodema, Arturo Arroyo, para insistir en una ampliación más a la empresa. “ Vamos a ir hasta el final, vamos a agotar hasta el último recurso. Se tienen que reunir los consejeros porque se crean muchos problemas a nivel de Ejecutivo”, refirió. Arroyo añadió que ellos, como Autodema, no pueden hacer nada si el CRA no toma una decisión. Sostuvo que el proceso de caducidad del contrato es un tema largo, en el que ellos pueden imponer un arbitraje.

Cronología de la estocada de muerte a Majes Siguas II

2020

La concesionaria española Cobra, en dos oportunidades, inició el trámite para hacer caducar el contrato con Majes II. El GRA le pidió que cambiará de opinión

Octubre de 2020

Congreso aprueba garantía soberana para Majes II, una suerte de aval para financiar la adenda 13 cuya inversión demandaba 104 millones de dólares.

19 de julio de 2021

Ministerio de Economía y Finanzas y ProInversión dan visto bueno a la adenda 13 para cambiar sistema de riego. Contraloría hizo algunas objeciones.

29 de diciembre de 2021

Después de casi dos años de trámites, cuatro consejeros frustran quórum para evitar discutir adenda 13. Lo que se viene es un arbitraje.