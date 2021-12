Arequipa: incertidumbre de cómo se definiría Majes Siguas II

Confusión. Presidente encargado del CRA convocó a sesión para tratar “suspensión” y no aprobación de adenda 13.

Problema. Si no se aprueba adenda 13 de Majes II, obras ya no se reiniciarían. Cobra no dará más plazos. Foto: Archivo La República