Pedro Castillo ofrece fortalecer a Petroperú en el 2022

El presidente Pedro Castillo llegó ayer a Talara (Piura) a la ceremonia de recepción del Lote I, ubicado entre los distritos La Brea y Pariñas, que será operado de forma temporal por la estatal Petroperú durante los próximos 22 meses.

Aunque la producción de este lote es pequeña (540 barriles de petróleo por día), representa, en opinión del Gobierno, el histórico retorno de Petroperú a las actividades explotación, proceso del cual fue extraído durante la privatización en el Gobierno fujimorista.

Es importante mencionar que, cuando Petroperú operó campos petroleros, la producción nacional en su conjunto tocó un máximo de hasta 195.000 barriles por día (BPD). En 1994, cuando se desmembraron los diversos activos de la estatal, la producción de petróleo promedio de aquel año llegó a los 128.000 BPD; mientras que al 22 de diciembre de este año la producción promedio es de apenas 38.419 BPD, la tercera parte que hace casi 30 años.

“Lamentablemente, las acciones privatizadoras que todos conocemos no solo desintegraron, sino paralizaron el desarrollo de la empresa estatal en perjuicio del país”, enfatizó Castillo.

Agregó que el propósito de su Gobierno es contar con un Petroperú plenamente fortalecido que contribuya al desarrollo del país. “Manteniéndose como hasta ahora como una empresa autosostenible que actúa responsablemente con plena autonomía económica, financiera y administrativa, sin recibir fondos del Estado”, expresó.

Un anuncio ausente durante la ceremonia de ayer, en la que además estuvieron presentes el ministro de Energía y Minas, Eduardo González; Mario Contreras, presidente de Petroperú y José Luis Balta, presidente de Perupetro, es el destino de los demás lotes ubicados en la cuenca de Talara, cuyos contratos también se encuentran próximos a expirar (ver infografía).

Ingreso a otras operaciones

En línea con el fortalecimiento de Petroperú, a través de la integración vertical, Castillo mencionó que en los próximos meses Petroperú operará el Lote 192, el más grande del país, y el Lote 64, ambos ubicados en Loreto, y cuyos procesos de contratación están en trámite.

El Lote 192 tiene una producción básica promedio de aproximadamente 10.500 barriles por día, y se encuentra paralizado desde febrero de este año, cuando concluyó el contrato temporal de Frontera. En esa medida se esperaba que Petroperú asuma esas operaciones de forma inmediata, cosa que no ha sucedido.

Vale anotar que para el Lote 192 la administración anterior de Petroperú firmó un contrato de inversión con la canadiense Altamesa, el cual, según el directorio actual, no se ha dado conforme a ley porque el contrato entre Petroperú y Perupetro no se ha firmado. No obstante, este contrato se firmaría en enero del próximo año, según informó la petrolera ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

Esta operación es medular para Petroperú y así lo destacó el jefe del Estado al subrayar que con la operación de los lotes 192 y 64 se aseguraría parte del crudo que requiere la nueva refinería de Talara -que hoy cuenta con un avance integral del 97%- para la producción de combustible.

“En abril del próximo año, la empresa estatal tiene previsto iniciar el arranque seguro y progresivo de este importante complejo, que será uno de los más importantes y modernos de América, y que permitirá producir, muy cerca de este lote, 95.000 barriles por día de gasolina, diésel y otros combustibles con bajo contenido de azufre. Esta medida tendrá en un futuro cercano un impacto significativo en los precios de venta de los combustibles que Petroperú producirá para abastecer al mercado nacional”, resaltó Castillo.

Lote I no es hito histórico

Carlos Gonzáles, gerente de Enerconsult

En mi opinión, es poco serio hablar de hito histórico para Petroperú asumir la operación de un lote de 500 barriles y por solo 22 meses. Bajo esa condición, Petroperú solo estará siendo utilizada para mantener la producción del lote, mientras se prepara una licitación internacional que atraiga a grandes empresas. ¿Qué pasará dentro de 22 meses con la loable teoría del hito histórico porque Petroperú tendrá su propio crudo? En el mes 23 tendrá que pagar por ese crudo precios internacionales.

Tampoco me parece serio establecerle una regalía de 18,75% cuando el operador que estaba hasta hace unos días pagaba una regalía equivalente menor. ¿Tiene lógica que Petroperú pague por un lote de 500 barriles por día, más regalía que la que pagará por el Lote 192?

Mucho menos serio que aplique la metodología de Factor R en un contrato de 22 meses, cuando esa metodología es para contratos de largo plazo. Sinceramente, ¿eso puede alegrar a alguien en Petroperú?