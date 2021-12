Las Bambas: reunión del jueves será clave para el futuro del corredor minero del sur

Los días de tregua en el corredor minero del sur aún no han logrado que las operaciones de la minera Las Bambas reinicien. La reunión pactada para el 30 de diciembre entre los comuneros de Chumbivilcas y la premier, será decisiva. Mirtha Vásquez confirmó que acudirá a la zona de conflicto.

En los últimos días, luego que las comunidades desbloquearon la vía, la minera apenas pudo transportar algunos insumos. Erick Ramos, secretario del Sindicato de trabajadores de Las Bambas, sostuvo que ante el clima de incertidumbre no se puede avanzar más . “Hemos hablado de esto con la empresa. Nos dicen que no pueden llevar más personal porque si el 30 (de diciembre) no se logra un acuerdo, no se podrá evacuar a los trabajadores”, subrayó.

Ramos dijo esperar que este jueves se garantice la apertura del corredor minero de forma sostenible. “Nosotros no sabemos qué pasará. Si no se arregla el conflicto nuestra situación (de los trabajadores) es incierta)”.

En la otra cara del conflicto, el presidente del Frente de Defensa de Chumbivilcas, Wilber Fuentes, sostuvo que aún no recibieron detalles de la propuesta que plantea la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para declarar al corredor minero como zona de especial tratamiento.

Hay que recordar que el desbloqueo del corredor minero se logró el 23 de diciembre luego de la exhortación de la premier a dialogar sin presiones. Dijo que se analizaban también otras opciones para lograr este fin. Por su parte, las comunidades advirtieron que radicalizarán sus medidas si no se logra el entendimiento.