Arequipa perderá US$ 3 400 millones si Majes II no se reactiva

Majes Siguas II dejará pérdidas millonarias sino se concreta. El Consejo Regional de Arequipa (CRA) solo tiene hasta el 30 de diciembre para autorizar al gobierno regional la firma de la adenda 13.

Finalizado el plazo, Cobra, la concesionaria a cargo de la ejecución del proyecto agroindustrial, iniciará el proceso de caducidad del contrato. Eso provocará un proceso de arbitraje internacional y la postergación indefinida del proyecto más importante para el desarrollo de la región Arequipa.

¿Qué involucra no ejecutar Majes II con todo lo ya avanzado? La Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), ha estimado que las pérdidas por costo de oportunidad, es decir los recursos que la Región podría ganar y a los que renunciaría sino se firma la adenda 13, ascienden a US$ 3,470 millones. (Ver infografía)

Ello como resultado de la inversión propiamente dicha en el proyecto (US$ 654 millones), ingresos por venta de tierras (US$ 430 millones), desarrollo agrícola e industrial, es decir el capital que deben invertir las empresas y agricultores para poner a punto la producción de parcelas (1,550 millones) y la inversión de las hidroeléctricas Lluta y Lluclla (US$ 950 mlls). Cabe resaltar que este último proyecto, solo será viable con Majes II. Si este no se ejecuta, las centrales energéticas, cuya concesión fue dada a Luz del Sur, tampoco se harán realidad. No se descarta que esta empresa también inicie un proceso contencioso.

De forma paralela, hay ingresos anuales, que quedarían relegados como la inversión anual en producción agrícola (US$ 1150 millones), venta de agua para las parcelas (US$ 35 millones) y energía (US$ 150 millones). Adicionalmente, el gerente de Autodema, Arturo Arroyo, recuerda que el proyecto generaría 106 mil puestos de trabajo directos y 80 mil indirectos, que no se concretarían . “Con Majes II el Producto Bruto Interno de la región incrementaría en 12% y el PBI agrícola en 120%. Todo ello quedaría en nada”, señala preocupado.

Inversiones ya hechas

Majes II no solo es un sueño de cifras y proyecciones. Tiene un avance físico de 27% y en la actualidad hay inversiones tangibles que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y el Estado Peruano ya han ejecutado al 2017, año en el que las obras quedaron paralizadas.

PUEDES VER: Emprendedores en el último lugar del mundo

El proyecto, considerando la adenda 13, costará US$ 654 millones. De ese monto, el GRA y el Gobierno central, a través de ingresos propios y con el préstamo hecho por la Corporación Andina de Fomento (CAF) debe aportar US$ 282 millones, mientras que la concesionaria pondrá US$ 372 millones.

El avance de las obras se ha ejecutado eminentemente con el aporte de la Región. Se ha desembolsado US$ 114 millones, ello supone el 40.4% del valor total del aporte que el ente debe hacer. Parte de ese monto, se ha financiado con el préstamo de CAF, por lo que se advierte una deuda adquirida y cuyo compromiso de pago, el GRA deberá asumir al margen de la ejecución o no de Majes.

El desembolso de esta partida significativa inició el 14 de agosto de 2012, dos años después de la firma de contrato entre el Estado Peruano y la concesionaria. A la fecha, se han hecho cuatro desembolsos. Se tiene pendiente el quinto valorizado en US$ 48 millones y que está supeditado a la firma de la adenda 13. En pocas palabras, además de las pérdidas por el costo de oportunidad del proyecto, los ingresos anuales por el desarrollo del mismo, el GRA quedaría endeudado si Majes no se concreta en esta oportunidad.

“Los consejeros deben considerar todo esto antes de tomar una decisión. La adenda debe firmarse sí o sí, de lo contrario como región se vendría un panorama sombrío”, recuerda Arroyo.

Pusa Pusa, un tema pendiente de resolver

La adquisición de los terrenos de Pusa Pusa, zona alta de Caylloma, cuyos terrenos quedarán inundados con las aguas de la represa Angostura, infraestructura que dotará del recurso a las 38,500 has de Majes II, registra avance significativo.