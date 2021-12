Sobretasa para convenios de estabilidad tributaria no afectará a las inversiones, según Francke

Tras el reciente anuncio de la ampliación del cobro de una sobretasa de 2% para todas las grandes empresas que busquen un convenio de estabilidad tributaria, el ministro de Economía, Pedro Francke, señaló que esta medida no espantará a las inversiones en nuestro país.

“Lo que se ha mostrado en la experiencia internacional es que este tipo de tratamiento tributario no afecta a la atracción de las inversiones. Pensar que por eso una empresa va a venir o no al Perú (sic) no existe evidencia internacional que indique, que por no cobrar esa sobretasa, van a venir más las inversiones. La atracción de las inversiones van a seguir existiendo”, explicó.

Francke Ballvé recordó que actualmente el pago de esta sobretasa solo se aplica para las compañías mineras, por lo cual se trabaja en una normativa para ampliar su alcance a toda la industria.

“Es difícil proyectar cuántas empresas querrán pagar esa sobretasa y cuánto se recaudará. Es una política de mediano y largo plazo porque firmas el convenio ahora y el impacto principal tiende ser mayor en términos de recaudación a largo plazo”, anotó.