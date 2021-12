Tottus podrá volver a vender sus panetones, pero tendrá que certificar lote por lote

La Comisión de Protección al Consumidor N° 3 (CC3) del Indecopi decidió, por voto en mayoría, variar la medida cautelar que ordenaba el cese de la distribución y comercialización del Panetón de 900 g. de la marca Tottus, por presuntamente haber superado el límite de contenido de grasas trans permitido.

A través de la Resolución N° 166-2021/CC3, el organismo regulador exige a Hipermercados Tottus S.A acreditar, en adelante, que todos los lotes de panetones que ponga a disposición de los consumidores no cuenten con grasas trans o, en caso las haya, se encuentren dentro de los parámetros permitidos por el DS N° 033-2016-S.A.

Los votos a favor de variar la medida cautelar fueron emitidos por Juan Manuel García y Marcos Agurto. En tanto, Delia Morales emitió un voto en singular y Fernando Lazarte en discordante, este último tras considerar que “en aplicación del principio pro-consumidor y en salvaguarda de los intereses colectivos y difusos de los consumidores, no correspondería levantar ni modificar la medida”.

Ángela Sevilla, Secretaria Técnica Comisión de Protección al Consumidor Nº 3, precisó para La República que no se trata de un levantamiento de la medida cautelar contra la empresa -que sigue en curso-, sino una variación que podría permitir a la empresa poner nuevamente a la venta sus productos baneados, al tiempo que emite, por cada lote, una certificación expresa sobre su inocuidad alimentaria .

“Seguimos con el proceso sancionador. Necesitamos que la empresa (Tottus) asegure que los panetones que ofrece no sobrepasan los límites permitidos de grasas trans. Si mañana saca a la venta un lote, este debe estar testeado y que en su muestra se verifique que no contiene estas grasas”, precisó.

No se trata de panetones que puedan producirse a partir de ahora; sino de cualquier panetón, esté o no producido en este momento, que pueda certificar mediante un examen lote por lote que, en efecto, no contiene dicho elemento nocivo para la salud.

Cabe precisar que depende del proveedor definir qué es un “lote” de panetones. La empresa Tottus ha hablado de 4 millones de panetones por unidad que no podrán distribuirse ni comercializarse, por lo que el número de certificaciones necesarias para presentarse (y para refrendarse en Indecopi) sería demasiado alto, considerando que estamos a tres días de la Nochebuena.