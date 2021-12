Mincetur: sectores de exportación registran crecimiento de hasta 84%

Los sectores de exportación crecieron hasta en 84% durante el 2021, mencionó Francisco Ruiz, director general de Facilitación de Comercio Exterior del Mincetur.

“Nuestro sector ha sido bastante resiliente, las exportaciones están por encima del 38% del promedio anterior, en el caso de las importaciones también han tenido un desempeño favorable”, señaló.

En ese sentido, detalló que entre enero y octubre el sector agrario logró envíos por US$ 6.816 millones, 17,8% más que en el 2020; el químico US$ 1.624millones (+29,7%), en tanto que el pesquero logró US$ 1.373 millones (+42,2%), el textil US$ 1.373 millones (+72%) y el metalúrgico US$ 959 millones (+84%)

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, comentó que el buen resultado se debe a la mejora de los precios internacionales y a la recuperación de la actividad económica mundial.

El funcionario explicó que estas tasas de crecimiento son superiores al promedio latinoamericano. Además, destacó que durante este año se alcanzó niveles récord en las exportaciones tradicionales y no tradicionales. De esta manera, explicó que hasta finalizar el año los envíos tradicionales sobrepasarán los S/ 40.000 millones y las no tradicionales serán de S/ 16.000 millones.

Finalmente, resaltó que 20 regiones registraron un crecimiento en sus exportaciones entre enero y octubre de este año.