Sectores comercio, industria, financiero y seguros registraron más reclamos en fiestas navideñas

El Centro Especial de Monitoreo del Indecopi (CEMI) recibió un total de 9.233 reportes y consultas de los consumidores durante las fiestas navideñas del 2020, debido a problemas que afrontaron en los sectores Comercio e Industria (48,1%) y Financiero y Seguros (36,7%).

Los problemas más frecuentes, reportados por los ciudadanos fueron por no recibir los productos o servicios que compraron, no les reembolsaron el dinero por los productos que no recibieron, les vendieron productos defectuosos, hubo operaciones bancarias o financieras no reconocidas o les realizaron cobros de manera indebida.

Hay que indicar que estos reportes se intensificaron en las fechas de Navidad y Año Nuevo y estuvieron relacionados a la adquisición de productos tecnológicos, vestimenta y calzado, así como a problemas por incumplimiento de vales de compra de pavos.

Los ciudadanos también reportaron a empresas de telecomunicaciones ante el incremento de ventas de equipos celulares; a los bancos por falta de claridad de las condiciones de venta de productos financieros (como, por ejemplo, cobros de membresías, intereses, comisiones no anticipadas), y aerolíneas, ante el incremento de viajes.

Recomendaciones

La institución dio a conocer esta información para que ciudadanía esté informada y pueda tomar decisiones de consumo de manera responsable e informada. Ante lo reportado por los ciudadanos, el Indecopi recomienda:

Conservar comprobante de pago para que ante cualquier incumplimiento se pueda ejercer el reclamo ante los proveedores.

Cuidar sus tarjetas de crédito y débito. No entregarlas ni compartir clave con terceros.

Tener a la mano los canales de comunicación oficiales de sus proveedores.

Verificar que el producto entregado corresponda efectivamente al publicitado.

Verificar las condiciones de reembolso y devolución.

Antes de contratar un producto financiero, verificar las condiciones del contrato.

Cabe precisar que el Centro Especial de Monitoreo del Indecopi procesa y sistematiza la información reportada por diversos canales del Indecopi; así como la información reportada en redes sociales, para lo cual emplea herramientas de digitalización y de inteligencia artificial, las mismas que permiten el procesamiento de información de una manera más célere.