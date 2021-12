Industria peruana de cine crecería 42% entre 2020 y 2025

De acuerdo al Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025 de PwC, el mercado cinematográfico peruano generará US$ 199 millones para 2025, con una tasa de crecimiento anual de 42,23%. De esta manera, el Perú se ubicaría tercero entre los países de la región con mayor expectativa de expansión en este sector económico.

El Perú es uno de los pocos mercados cinematográficos latinoamericanos en donde las películas locales incrementaron su market share de manera significativa. Entre los hits más notables en 2020 está: La Foquita: el 10 de la calle, película biográfica del futbolista Jefferson Farfán, la cual generó más de US$ 800.000 en ingresos. Otro largometraje que alcanzó buenos resultados fue Locos de amor 3.

PUEDES VER: Congreso impide que se eleven impuestos a las grandes mineras

Ambas películas fueron estrenadas antes que la COVID-19 llegará al país, lo cual forzó el cierre de los cines por varios meses. La mayoría de las salas de cine en el país reabrieron sus puertas entre julio y agosto de 2021, a pesar de que las restricciones fueron flexibilizándose desde octubre de 2020. Por ello, la caída de los ingresos en la taquilla fue notable, de US$ 163 millones en 2019 a US$ 30 millones en 2020. Sin embargo, se espera una fuerte recuperación post pandemia, con un crecimiento promedio del 44,3% en la taquilla entre 2020 y 2025, generando aproximadamente US$ 190 millones.

Según el estudio, recién en 2022 se verán registros similares al periodo prepandemia, con un crecimiento sostenido en los siguientes años. Además, se estima un aumento en la cantidad de pantallas disponibles para el público peruano, llegando a 761 en 2025.