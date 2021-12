Lima es la sexta ciudad latinoamericana más costosa para comprar una vivienda

Con un precio de US$ 2.038 por metro cuadrado, Lima ocupa el sexto lugar en la lista de las ciudades de Latinoamérica más costosas para comprar una propiedad. Así lo evidenció un estudio de relevamiento inmobiliario de la Universidad Torcuato Di Tella, en Argentina. La investigación se concentra en el promedio de precios de apartamentos ubicados en Miraflores, La Molina, San Isidro y Santiago de Surco.

Los últimos datos, publicados en mayo de este año, señalan a Santiago de Chile como la ciudad más costosa para comprar una propiedad: US$ 3.584 por metro cuadrado. Le sigue Montevideo, con un precio de US$ 2.878; Buenos Aires, cotizado en US$ 2.721; Ciudad de México, con US$ 2.384 y, finalmente, Río de Janeiro, donde el promedio está valorizado en US$ 2.124 por metro cuadrado.

¿Cuáles son las características del estudio en países latinoamericanos?

La investigación reporta cuál es el promedio de precios por metro cuadrado de apartamentos ubicados en los barrios preferidos por los jóvenes profesionales. Por eso, ha tenido en cuenta los valores establecidos en páginas de avisos clasificados de inmuebles que opera bajo marcas locales en la mayor parte de los países seleccionados: Chile, Uruguay, Argentina, México, Brasil, Perú, Panamá, Colombia y Ecuador.

Cabe indicar que están excluidos los monoambientes. La atención está direccionada a los apartamentos de uno o dos dormitorios, cuyos precios oscilan entre los US$ 100.000 y US$ 300.000, y que poseen una superficie cubierta de entre 20 y 100 metros cuadrados.

PUEDES VER: Tacna y una segunda campaña navideña sin turismo chileno

¿Cuáles son los barrios incluidos en la medición?

Argentina, Buenos Aires: Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Recoleta

Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Recoleta Argentina, Córdoba: Alta Córdoba, Cerro de las Rosas, General Paz, Nueva Córdoba

Alta Córdoba, Cerro de las Rosas, General Paz, Nueva Córdoba Argentina, Rosario: Centro

Centro Brasil, Río de Janeiro: Botafogo, Copacabana, Ipanema

Botafogo, Copacabana, Ipanema Brasil, San Pablo: Ibirapuera, Itaim Bibi, Jardins, Moema

Ibirapuera, Itaim Bibi, Jardins, Moema Chile, Santiago de Chile: Las Condes, Providencia, San Miguel

Las Condes, Providencia, San Miguel Colombia, Bogotá: Cedritos, Chapinero, Colina, Salitre

Cedritos, Chapinero, Colina, Salitre Ecuador, Quito: Norte y Centro Norte de Quito

Norte y Centro Norte de Quito México, Guadalajara: Monumental, Independencia, Arcos Vallarta, Americana, Providencia, Moderna, Jardines de los Arcos

Monumental, Independencia, Arcos Vallarta, Americana, Providencia, Moderna, Jardines de los Arcos México, Ciudad de México: Anzures, Colonia del Valle, Polanco, Roma, Nápoles, Condesa

Anzures, Colonia del Valle, Polanco, Roma, Nápoles, Condesa México, Monterrey: Cumbre Allegro, Santa María, Cumbre San Agustín, Mitras, Santa María, San Jerónimo, Colinas del Valle, Eugenio Garza Sada

Cumbre Allegro, Santa María, Cumbre San Agustín, Mitras, Santa María, San Jerónimo, Colinas del Valle, Eugenio Garza Sada Panamá, Ciudad de Panamá: Obarrio, Marbella, San Francisco

Obarrio, Marbella, San Francisco Perú, Lima: Miraflores, La Molina, San Isidro, Santiago de Surco

Miraflores, La Molina, San Isidro, Santiago de Surco Uruguay, Montevideo: Buceo, Parque Rodó, Pocitos, Punta Carretas