Precio del oro gana 1,1% por bajada del dólar tras reunión de la Fed

El precio del oro ganó 1% este jueves 16 de diciembre por la caída del dólar luego de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió la retirada de sus bonos de la era pandemica a principios del próximo año.

El oro al contado ganó un 1,1% a 1.796,47 por onza a las 10:37 a.m. mientras que los futuros del oro de EE. UU. Subieron un 1,9% a 1.797,40 dólares.

El dólar cayó mientras se abarató el oro para los tenedores de otras monedas y contribuyendo a la ganancia de los lingotes, a pesar del rebote de los activos más riesgosos. Por su parte la Fed se preparaba para controlar el aumento de los precios.

Asimismo, existen otros factores para el incremento del precio del dólar aparte de la caída del dólar. Según la analista de StoneX Rhona O’Connell, “existen múltiples elementos de apoyo para el oro que incluyen problemas geopolíticos y una demanda física reprimida”.

“Es probable que los precios del oro tengan otra ruptura de $ 1.800 el próximo año, ya que es probable que el dólar estadounidense se debilite y los rendimientos reales sigan siendo negativos”, informó el Standard Chartered Bank.

Sin embargo, los analistas advirtieron el miércoles que el oro podría caer a la baja el próximo año, en medio del endurecimiento de la política de la Fed. Otros metales también siguieron al oro, como el paladio subiendo un 7,8% a US$ 1.721,67. La plata subió un 2% a US$ 22,49 la onza, mientras que el platino ganó un 1,7% a US$ 934,05.

Además, la consultora líder en metales, Metals Focus, pronosticó que el paladio promediará $ 2.170 en 2022, y pronostica un endurecimiento del mercado de catalizadores de automóviles hacia fines de año, en medio de una recuperación en la producción de vehículos.

Fuente: Reuters