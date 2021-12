Conflicto en Las Bambas: Minem espera que este fin de semana se llegue a acuerdos

El ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzales, informó que este fin de semana se podrían liberar las vías que permanecen bloqueadas por comuneros de Chumbivilcas por el conflicto con la minera MMG Las Bambas.

“Las comunidades iban a cerrar negociación, pero tuvieron impase con la empresa. Tenemos que dialogar, posiblemente este fin de semana se pueda cerrar los impases y liberar las vías”, dijo a un medio local.

Asimismo, indicó que la mina Las Bambas tuvo que paralizar momentáneamente sus operaciones por carecer de suministros. Manifestó su confianza en que ambas partes dejen sus diferencias de lado y afirmó que el Gobierno, como mediador, garantizará esta vez que se cumplan los acuerdos que se adopten.

“Si el sábado se libera, ellos comienzan a operar nuevamente. Ellos necesitan que liberen las carreteras. Somos un nuevo Gobierno y tenemos que comenzar a dialogar con ambas partes: las comunidades y la empresa”, informó.

PUEDE VER Comisión de Constitución bloquea reforma tributaria

Además, dijo que la empresa minera considera que los comuneros piden demasiado, y los comuneros manifiestan no haber recibido ningún beneficio de la mina. “El problema es que el estado no ha hecho su función de mediar estos acuerdos. (…) Como gobierno del pueblo no podemos permitir que se meta la policía a la fuerza sin diálogo”, indicó.

Finalmente González Toro informó que la empresa MMG tiene pendiente la entrega de un cronograma de propuestas para los próximos cinco años, pero que todavía no obtiene respuesta.

“A MMG les dijimos que nos pasen un cronograma de lo que están ofertando, que darán los próximos 5 años. La empresa quedo en entregarme y nunca me entregó. En este momento ellos son los intransigente no pasaron cronogramas, ahí se ve si en realidad tienen intención de hacer las cosas bien”, dijo.