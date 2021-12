Comisión de Constitución bloquea reforma tributaria

Con 13 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó ayer el predictamen que otorga facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y reactivación económica.

El ahora dictamen –que deberá pasar al Pleno– solo otorga 90 días para que el Gobierno pueda legislar en las materias solicitadas, a pesar de que se habían pedido 120 días.

Asimismo, propone que solo se le otorguen facultades al Gobierno en algunos puntos específicos, excluyendo las medidas que den mayor recaudación.

De esta manera, no se le permitiría al Ejecutivo realizar cambios al régimen fiscal minero, subir el impuesto a la renta (IR) a los que ganan más de S/ 300.000 al año ni hacer ajustes al impuesto de alquiler ni a la renta de capital. Tampoco podría simplificar la política tributaria para empresas de menor tamaño. Además, se le prohíbe que adecúe la normativa para que las plataformas digitales paguen IGV en nuestro país.

La presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, agregó que en el texto se está eliminando “todo aquello que signifique creación de tributos”.

En su momento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que el predictamen de la Comisión de Constitución no consideraba los puntos principales de la reforma tributaria, lo cual afectaba a sus estimados de recaudación.

Así, de los S/ 12.000 millones que se buscaba recaudar anualmente con toda la reforma tributaria, solo se podría obtener ingresos adicionales por S/ 1.264 millones al año; es decir, un 90% menos de lo estimado. No obstante, al excluirse más propuestas del MEF, la recaudación adicional que se esperaba obtener podría disminuir.

En la víspera, el titular del MEF, Pedro Francke, mostró su preocupación por la actitud de dicho grupo de trabajo, pues señaló que la presidenta de la Comisión de Constitución no estaba de acuerdo con que empresas y personas de altos ingresos paguen más impuestos. “A pesar de que la gran minería está obteniendo ganancias extraordinarias por altos precios de los minerales, y que el FMI señala que hay espacio para aumentar la carga fiscal, pretende eliminar esa parte fundamental para poder financiar hospitales, colegios y agua”.

Hoy debate Economía

En tanto, la Comisión de Economía programó una sesión extraordinaria para la tarde de hoy a fin de discutir el predictamen de delegación de facultades.

La República accedió al texto que se debatirá y, a diferencia de Constitución, sí autoriza al Ejecutivo para que perfeccione el régimen fiscal minero, así como legislar para que las mypes tengan solo un régimen tributario. Sin embargo, tampoco permitiría que eleven las tasas al impuesto a la renta.

Un Estado fiscalmente raquítico

José Távara, profesor de Economía en la PUCP

Entre los argumentos que he escuchado para oponerse a la reforma es que no es el momento adecuado. Nunca es el momento adecuado para discutir una reforma tributaria, ningún partido político gana elecciones proponiéndolo. ¿Hay que mejorar la calidad de ejecución? Es cierto. Elevar la recaudación, elevar el tamaño fiscal del Estado no es condición suficiente, pero sí es necesaria si queremos mantener los equilibrios fiscales.

Hay que reconocer que tenemos un Estado fiscalmente raquítico y nuestro país no va a poder desarrollarse jamás con un Estado fiscalmente raquítico.

Las cifras

60.000 millones de soles se recaudarían en 5 años de implementarse toda la reforma tributaria propuesta por el MEF.

133.000 personas no pagarían nada o pagarían menos impuesto de alquiler con la propuesta de progresividad del MEF.

Principales ejes de la reforma tributaria

Infografía - La República

Infografía - La República

Infografía - La República

Infografía - La República