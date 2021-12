Paro agrario golpeó la reactivación en Cusco

El paro agrario en Cusco fue levantado ayer al mediodía, luego de que desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), anunciaran el arribo del ministro Víctor Raúl Mayta Frisancho, a la ciudad imperial para el 23 de diciembre. La protesta de casi dos días fue suspendida, pero sus consecuencias afectan la reactivación económica y turística de la región.

Edy Cuellar, presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, sostuvo que el impacto del bloqueo de la vía férrea hacia Machupicchu no es solo inmediato. “Por cada turista insatisfecho o con una mala experiencia en Cusco, 18 no vendrán. El sector turismo es muy sensible, sus repercusiones son duraderas”.

Cuellar calcula una afectación económica de 200 mil dólares para la región. “Son vuelos que dejan de hacerse, servicios de tren, de buses, restaurantes, hoteles, artesanías, taxis”, argumentó. El paro agrario que inició el lunes mantuvo bloqueadas a Calca y Urubamba, provincias turísticas del Valle Sagrado de los Incas.

Igualmente, el presidente de la Asociación de Agencias de Turismo (AATC), Marco Ochoa, sostuvo que los esfuerzos por posicionar a Cusco como un destino seguro en medio de la pandemia se vulneran por un solo día de paro. “Mientras los actores del turismo luchan por recuperarse, los conflictos los golpean”, acotó.

Sin embargo, Ochoa culpó al gobierno nacional y regional por estos problemas sociales. Dijo que deben anteponerse a las protestas para evitar dichos efectos nefastos para la economía y el turismo. “No se debe esperar a que tomen acciones, protestas, bloqueos. Se debe reaccionar antes. Siempre se espera lo peor para recién actuar”, agregó.

El paro de los agricultores por el alza del costo de abonos y fertilizantes fue anunciado semanas atrás, pero las mesas de diálogo estuvieron ausentes. Asimismo, la segunda reforma agraria fue lanzada hace dos meses, según los huelguistas, sin resultados hasta el momento. “El ministerio (de Agricultura) más bien, trató de desunirnos. Esperamos que esta vez nos escuchen”, alegó Maro Pino, presidente de la Junta de Usuarios del Cusco.