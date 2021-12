FICO: Más consumidores adoptan la banca digital, 5 tendencias se afincan para el 2022

Cada vez más consumidores apuestan por introducirse en los nuevos modelos de banca digital, con lo cual el 2022 se prevé como un año de alta competencia para la entrega de créditos más ágiles y captación de nuevos perfiles, de acuerdo a un reciente estudio de FICO, plataforma de decisiones analíticas orientadas a optimizar las interacciones en todas las elecciones del cliente.

De acuerdo a José Augusto Gabizo, presidente en América Latina y el Caribe de FICO, el próximo año estará marcado por una amplia demanda de soluciones digitales, nuevas estrategias para mejorar la experiencia de los clientes y el crecimiento acelerado de herramientas digitales a partir del confinamiento por la pandemia.

“Los clientes están cada vez más exigentes y quieren que las empresas cada vez más conozcan sus necesidades, para ofrecerles productos que satisfagan sus expectativas. Las empresas tendrán que invertir en plataformas tecnológicas para conocer mejor a sus seguidores”, afianzó Gabizo durante la presentación de la plataforma FICO® Originations Solution, que permite optimizar y personalizar la experiencia del cliente, mediante la eliminación de fricciones innecesarias en todos los canales.

En esta línea, el especialista señaló que las principales cinco tendencias emergentes para el próximo año serán las siguientes:

Crear una experiencia unificada: mapear todo el recorrido del cliente Inversión en infraestructura tecnológica: adoptar una plataforma robusta, que genere agilidad e inteligencia para todas las áreas de la empresa Decisiones más rápidas e inteligentes: soluciones que satisfagan las expectativas cada vez más exigentes del cliente Aprovechar el poder de los datos: maximizar la monetización de datos de manera efectiva y responsable Educación y bienestar financiero: humanizar las experiencias digitales y preocuparse por los clientes.

Por su parte, Fabio Goepfert, director regional senior de ventas de FICO, destacó que el 47% de las personas de entre 18 y 26 años, conocidas como millenials nuevos, prefieren abrir una cuenta a través de un canal digital o aplicación móvil. Este porcentaje salta a 57% cuando se trata de personas de entre 27 y 37 años, conocidas como millenials senior.

Un poco más conservador se encuentra la escala de la generación X, que comprende a las personas de entre 38 y 52 años de edad, con un 44% de preferencia por la apertura de este tipo de cuentas. Finalmente, los agentes de la generación de baby boomers, de entre 53 y 72 años, muestran aún un poco de reserva frente a estas herramientas, pues su preferencia al uso de ellas solo llega al 25%.

En esta línea, Goepfert apuntó que las marcas o empresas deben enfocarse en crear una experiencia digna de los mejores clientes, tener buenas estrategias de gestión de fraude y de precios personalizados, mejorar la efectividad en preaprobar clientes y prospectos, y simplificar el proceso de concesión de créditos.