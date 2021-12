ESAN: Campaña navideña con precios altos y poco stock se debe a crisis de contenedores

Un estudio de la Universidad ESAN del Perú advirtió que el panorama de precios y stock de productos por campaña navideña “no es muy alentador” para este fin de año 2021, debido a la nueva variante detectada, denominada ómicron, y a la llamada crisis mundial de contenedores.

Según informes previos, la campaña navideña en Mesa Redonda, por ejemplo, generaba hasta 20 millones de dólares diarios previo a la pandemia. Sin embargo, el año pasado llegó con dificultad a 9 millones dólares.

Al respecto, el profesor de la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN, Edmundo Lizarzaburu, explicó que esta crisis no está referida a la existencia o no de los productos, sino a la “disposición física de estos en el momento que se requieren”. Es decir, los contenedores no se encuentran donde deberían. Consideró tres factores clave:

Largos tiempos de tránsito. La crisis de los contenedores se debe, entre varios factores, a las medidas sanitarias en distintos países de destino, lo cual retrasa el retorno de los contenedores. Al bloqueo del canal de Suez y a los cierres temporales de algunos puertos principales de China. Todo esto genera un tráfico caótico en el comercio marítimo por el cual se ha aumentado de 60 a 90 días el tiempo de tránsito de la ruta Shangái- Callao- Shangái. Costos de importación. Como es común en cualquier bien o servicio, el costo por importaciones se regula de acuerdo a la oferta y la demanda. Hoy en día, la poca disponibilidad de espacios para transporte marítimo muestra una reducción en la oferta, lo cual eleva los costos. Esto afecta principalmente a las Mypes, ya que, al no encontrar espacios en el transporte marítimo, toman como opción el aéreo, que tiene un precio más elevado o, por último, deciden no importar. Finalmente, el alza en los costos incurridos por el empresario son traslados al comprador, quien deberá asumir el incremento de hasta el 60% del precio final. Tipo de cambio. Comparando con octubre del año pasado, el tipo de cambio ha sufrido un aumento. Esto es de gran relevancia, ya que el costo de importación se paga en dólares y al convertirlo a soles, se requerirá de un mayor importe.

ESAN: juguetes más caros esta Navidad

Otro punto que destacó el especialista es que, en nuestro país, varios productos requieren de la autorización sanitaria de la Dirección General de Salud (Digesa), lo que impacta directamente en los costos.

“Teniendo en cuenta los incrementos en los costos logísticos, se estima que los precios de los juguetes estarían aumentando en un 60% en comparación con años pasados”, manifestó Lizarzaburu.

Finalmente, el docente reafirmó que en la campaña navideña 2021 tendremos precios más altos y menor stock de varios productos con respecto al año pasado.

En cuanto al caso del comercio internacional, “lo más probable es que se mantenga la escasez de espacios”, por los cual todavía seguirán manteniéndose los altos costos en las importaciones y largos tiempos de tránsito durante el 2022.