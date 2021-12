Ejecutivo evalúa la entrega de un nuevo subsidio de S/ 350 millones para salvar la campaña agrícola

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita, informó que el Ejecutivo maneja la posibilidad de entregar un nuevo subsidio de emergencia para atenuar el efecto de la crisis internacional de fertilizantes sobre la agricultura local, el cual podría costar unos S/ 350 millones durante los primeros tres meses de ejecución.

Durante su presentación ante la Comisión Hambre Cero del Congreso de la República, Maita Frisancho descartó la propuesta de incluir la urea, uno de los principales fertilizantes del mercado local, en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), dado el exiguo resultado sobre otros derivados del petróleo.

PUEDES VER Franja de precios se restituiría antes de fin de año

“Tenemos consensuado, a nivel del Ejecutivo y del Ministerio de Economía, una tercera medida, similar a la del FEPC. Podríamos incorporar los fertilizantes a este fondo, pero creo que tenemos que aprender que esto no funcionó con el GLP y el Diésel BX. Si bien es cierto que el precio disminuyó, pasado un mes ya no se siente”, remarcó.

En este sentido, adelantó que el nuevo dispositivo se sumará a los bonos anteriormente entregados a los agricultores para compensar la compra de abonos sintéticos. La propuesta del Midagri es ocupar más de 7 mil millones de soles en un programa de siete meses, que abarque toda la campaña agrícola.

“Estamos implementando esta medida que permitirá disminuir el precio de los fertilizantes a, al menos, 100 o 150 soles. Estamos trabajando un tipo de subsidio económico, para que se sienta que esto disminuye. Se está discutiendo a nivel del Ejecutivo que se podría tener un presupuesto de S/ 350 millones para tres meses, aunque como sector quisiéramos para 7 meses, que requeriría poco más de S/ 7 mil millones ”, informó el ministro.

PUEDES VER Extienden FAE-Agro para campañas agrícolas desarrolladas hasta agosto del 2023

El titular del Midagri aseveró, finalmente, que el objetivo del Gobierno es evitar que el sobrecosto en el cultivo de alimentos de primera necesidad se traslade al usuario final, lo cual podría ocurrir el próximo año, una vez terminada la presente campaña de sembríos.

“La finalidad es garantizar la campaña agrícola, que no haya desabastecimiento de alimentos y que no se recargue al consumidor. Si esto no lo solucionamos como Estado, lo va a corregir el mercado, y el costo de los productos de primera necesidad, como arroz, papa y otros, empezará a subir”, acotó Maita.