Resiliencia: la receta para voltear la página en pandemia

Por: Cristina Alvarado

La pandemia trajo grandes obstáculos para los peruanos y muchos de ellos vieron una salida a la crisis en el emprendimiento. Sin embargo, las historias de estas dos emprendedoras que presentamos nos muestran que alcanzar sueños pueden ser un gran motor para lograr superar los retos.

Pastelería online

Había comenzado la pandemia en el año 2020 y Rosa Bernaola quería alegrar a sus sobrinas que estaban muy tristes ya que habían perdido a su padre. “Yo les propuse hacer tortas en fuentes y nos sorprendimos mucho porque, tan pronto publicamos las fotos por redes sociales, todos las querían. Las tortas volaron”, dice.

Rosa se dio cuenta de que las personas querían darse un gustito en medio de la pandemia y que aquella afición por hornear postres, que había cultivado hacía muchos años atrás en el colegio, podía convertirse en su nuevo medio de vida.

Al día vendía hasta 12 fuentes de tortas a S/ 20 cada una y ella misma las repartía en su bicicleta. De esta forma nació la pastelería virtual Delicius Line, en Instagram, de la cual Rosa Bernaola es la dueña.

“Antes trabajaba en una agencia de viajes por temporadas, pero cuando vi el alcance en los grupos de Facebook me di cuenta de que sí había potencial en la pastelería”, cuenta.

La joven emprendedora entregaba los pedidos de tortas de chocolate y tres leche a domicilio y, para su alegría, siempre tenía nuevos clientes.

Las tortas fueron un éxito y, luego de casi un año, su negocio ha crecido tanto que ya no reparte ella misma los pedidos en su bicicleta, sino que lo hace mediante aplicativos móviles. Además, puede llegar a vender hasta 20 tortas temáticas al mes.

A pesar que son mucho más trabajosas prepararlas, ella las prefiere porque sale a flote su creatividad. “Puedo combinar modelos, colores, crear diseños y me encanta”, dice con emoción.

La venta de pasteles se ha convertido en su única fuente de ingresos. La mayor cantidad de sus pedidos son para preparar tortas de chocolate y sus ventas son 100% online.

Delicius Line. Rosa Bernaola vende hasta 20 tortas temáticas al mes. Aunque son más trabajosas aflora su creatividad. Foto: difusión

Ahora, con cientos de seguidores en sus redes, Rosa Bernaola no deja de soñar y se ha propuesto abrir una pastelería al paso donde las personas puedan pedir, al momento, la decoración de su preferencia.

“También me gustaría contratar a alguien que me ayude. Antes no lo hacía por el miedo al contagio. Pero ahora creo que sí lo podré hacer”, manifiesta.

Cabe mencionar que el rubro pastelero no la ha pasado nada bien. Según Aspan, en 2020 la pandemia llevó a esta sector a una caída del 50% en sus ventas.

Una librería en pandemia

“La gente quiere leer. La gente sí lee, solo que faltan más espacios para hacerlo, como bibliotecas y librerías”, dice Chrisel Arquíñigo , gerenta general de la librería Ciudad Librera.

El sueño de Chrisel era abrir un espacio cultural donde las personas pudieran encontrar cientos de libros y practicar talleres artísticos. Así nació Ciudad Librera: una librería que inició en plena pandemia y que desde su apertura, hace un año, ha vendido más de 5.000 textos.

“Los libros más vendidos son de temática infantil y los niños de Magdalena ya saben que Ciudad Librera es un espacio donde pueden jugar y leer”, relata.

Chrisel recuerda que Magdalena era un distrito que no tenía librerías y Ciudad Librera se convirtió en la primera. Además, tiene otra sede en Pueblo Libre. Aquí se puede encontrar todo tipo de lecturas: ficción, romance, misterio, etc. y cuenta con títulos desde los S/ 10 hasta los S/ 80.

Lo que más resalta de este emprendimiento es que cuenta con el servicio de préstamo a domicilio. “Es para quienes no tienen la posibilidad de comprar un libro”, indica.

La Navidad y el inicio de la época escolar son las temporadas con más ventas. Sin embargo, también puede asistir a las ferias del libro temporales que Ciudad Librera realiza en diferentes distritos de Lima. A la fecha, han visitado el Rímac, Los Olivos, Surco, Pueblo Libre y, en las próximas semanas, abrirá una en San Isidro.

Ciudad Librera. Chrisel Arquíñigo abrió su librería el año pasado y ya cuenta con dos locales. Foto: Marco Cotrina / La República

En medio de la era digital, Chrisel se enorgullecerse de que el 80% de las ventas sean presenciales. Sin embargo, es consciente de que todavía tiene muchos retos por superar.

“En el Perú hay pocas librerías y durante la pandemia los lectores prefieren guardar su dinero para necesidades básicas como la alimentación. Sin embargo, hay una necesidad por asistir a actividades culturales, las personas están tratando de volver a la normalidad”, anota.

Otro de los retos que afronta esta librería es competir con la venta de libros pirata. Chrisel indica que si los gobiernos incentivaran campañas contra la piratería, las librerías podrían incrementar sus ventas.

Tres claves para elevar las ventas del negocio

De acuerdo a la compañía Openpay, lo primero que debe hacerse es trazarse objetivos para saber qué metas se lograrán durante el año. Esto se puede realizar elaborando un plan de negocios para fijar estrategias y cumplir con los objetivos.

Por otro lado, para elevar la productividad, es importante establecer prioridades e identificar las horas de mayor productividad.

Finalmente, formalizar el negocio es imprescindible para operar sin complicaciones, por lo que recomiendan acudir al Centro de Mejor Atención al Ciudadano de la Micro y Pequeña Empresa (Macmype) más cercano donde ofrecen servicios de apertura de negocios empresarial.