Alex Contreras: “Lo que se perdería sin cambios al esquema fiscal minero es alrededor de S/ 1.200 millones”

Las comisiones de Constitución y Economía elaborarán un predictamen para otorgar facultades tributarias al Gobierno. Sin embargo, muchas propuestas del Ejecutivo no están siendo consideradas. Al respecto, el viceministro de Economía explica el impacto que podría generar el no implementar toda la reforma tributaria planteada.

¿Cuánto podría dejarse de recaudar si no se hacen cambios al régimen fiscal minero y a otros impuestos?

Lo que se perdería por el esquema fiscal minero es alrededor de S/ 1.200 millones, eso va a depender de la definición final y lo que podríamos perder por rentas de primera y segunda categoría estamos hablando de S/ 3.000 millones; estos dos componentes son los principales de esta reforma junto con la simplificación del régimen tributario. Por eso para nosotros es superimportante que se puedan aprobar estos tres temas. La simplificación, por sus implicancias que tiene en términos de reducción de la informalidad, incentivos a la declaración de costos y el régimen fiscal minero, las rentas de primera y segunda categoría porque permiten generar más ingresos y converger a un sistema mucho más justo.

El impuesto al alquiler sería progresivo. ¿Se va a juntar con las rentas de trabajo o cual sería el mecanismo?

Sí, probablemente ese sea el mecanismo, todavía estamos definiendo, por eso queremos cerrar la propuesta final.

Se dijo que a los que ganan más de S/ 300.000 se les subiría los impuestos. ¿Qué tasa sería?

Un estimado máximo nosotros calculamos de 5%, es un tramo marginal que sería por el exceso. O sea, alguien que gana más de S/ 300.000, por el marginal pagaría 5% extra, más o menos S/ 300.000 son como S/ 25.000 mensuales, entonces, si ganó S/ 26.000 pagaría S/ 50 al mes, si se analiza es un monto bastante pequeño.

¿A cuántos afecta?

Básicamente eso impacta al 0,4% de la población. Estamos hablando de 8 millones de personas naturales que pagan impuesto a la renta, más o menos 34.000 personas declaran ingresos superiores a S/ 300.000. Es un incremento acotado, 5% sobre el exceso está en línea con lo que se paga en otros países y con las recomendaciones de los organismos internacionales. Esta crisis de la COVID-19 ha amplificado las desigualdades, nos ha hecho retroceder diez años en términos de pobreza, ha acelerado la desigualdad, entonces la única forma de hacer una política de Estado efectiva es utilizar estos impuestos en cerrar brechas, generar condiciones para una rápida recuperación de la economía, financiándonos con un segmento que no ha sido o ha sido marginalmente afectado, que es la gente de altos ingresos que son los que pueden trabajar de manera virtual, que tienen una serie de ventajas respecto al promedio de la población, hablamos de un grupo de 34.000 personas de 8 millones.

Tendrán una reunión con las comisiones de Constitución y Economía. ¿Creen que podrán persuadirlos para que les otorgue las facultades en todos los puntos?

Más que persuadir, queremos convencerlos de la importancia de estas medidas, no tiene sentido aprobar una reforma tributaria que reduce el 90% de ingresos o el 55%. Esos ingresos van a ir a parar a donde actualmente el Perú necesita y eso es lo que nosotros aspiramos a convencerlos, a que apuesten por la formalidad. (...) Esta es una reforma diferente que va a ampliar las tasas a un pequeño segmento de la población, pero lo estamos haciendo de una manera técnica, correcta, con cambios que no son incrementos abruptos ni antitécnicos, es una propuesta para construir un régimen tributario más progresivo, justo, menos desigual y con un objetivo de hacer cambios estructurales en el país. En el caso del régimen fiscal minero se ha hablado de la conflictividad social, que no es el mejor momento, pero hay que recordar que al margen de esos problemas estructurales que ya tienen larga data en el país, estamos en un periodo de boom de precios de los commodities, en niveles históricamente altos que no hemos observado y cualquier retraso en cualquier decisión al final van a ser menores ingresos para uno de los países más golpeados por la pandemia.

Pasando a otros temas y estando ya en diciembre, ¿cuánto se crecería este año?

Definitivamente vamos a crecer más del 13%, algunos decimales más o por ahí, pero eso es lo que ya tenemos como dato, igual esperamos el PBI de octubre para tener ya el número final. En términos de empleo también, probablemente al cierre de diciembre lleguemos a los niveles prepandemia.

¿Y el empleo formal?

Estimamos que para el primer trimestre, pero estamos esperando los últimos datos con la información de octubre para ver esta recuperación del empleo, pero si se ven los indicadores de movilidad o de la actividad económica estamos en una buena situación. Perú va a ser uno de los pocos países de la región en recuperar los niveles prepandemia en solo un año a pesar de la caída enorme que sufrimos el año pasado, una de las peores caída del mundo. Ahora estamos viendo una de las mayores recuperaciones del mundo y quizá lideremos el crecimiento de América Latina porque estamos compitiendo con Chile. Y eso no es efecto rebote solamente como se ha dicho, sino es el resultado de una política monetaria, fiscal, expansiva, de un impulso al gasto y una mejora en el plan de la vacunación.

Empleos

Sobre el bono de S/ 210, ¿cuándo empezará el pago a trabajadores del sector privado?

El pago del bono de S/ 210 debería de estar alrededor de mediados de diciembre, en una o dos semanas ya se va a comenzar a pagar al sector privado, salió hace poco el reglamento operativo, ahora van a salir los recursos para validar el padrón. Una vez que se validen esos pasos previos, ya el pago va a ser muy rápido porque muchos de esos trabajadores, al estar en planilla, ya tienen su cuenta.

El Midagri dijo que se está coordinando con el MEF la restitución de franja de precios. ¿Cuándo podría aprobarse?

Hay una propuesta que estamos coordinando, estamos esperando tener la versión final para que pueda salir. Estimo que debería estar para este año.

¿Qué productos estarían?

Eso es justamente lo que estamos definiendo, ahorita hay una propuesta técnica que estamos evaluando, está el maíz, la leche, entonces tenemos que consensuar una propuesta que ayude y que no tenga un impacto en el corto plazo en temas de inflación, una propuesta bastante técnica. Ahí está el arroz también. Esperamos cerrar la propuesta y con eso poder publicarla estimo que antes del cierre del año.