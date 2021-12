Arequipa: GRA y municipios solo gastaron la mitad del presupuesto

Por Elizabeth Huanca y Deysi Pari

El gobierno regional y municipios de Arequipa recibieron este año S/ 2,542 millones 238 mil para la ejecución de proyectos nuevos y continuidad de otros. Sin embargo, a pocos días de culminar el 2021, solo ejecutaron el 52.4% de ese monto. A la fecha, de acuerdo a la página de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no se gastaron S/ 1,329 millones 590 mil.

En un año de “retorno a la normalidad”, Arequipa recibió el presupuesto más alto de los tres últimos años (17% en comparación al 2019). La partida fue acompañada por S/ 600 millones por regalías mineras , pero ello no contribuyó a las mejoras de servicios ni concreción de proyectos en varios distritos y provincias de la región.

Existen casos excepcionales de ejecución del presupuesto de inversión. En la provincia de Arequipa, la comuna de Sachaca gastó el 82.2%. En Caylloma destacan Lari e Ichupampa con 89 y 85%, respectivamente. En Castilla, figura Chachas (88%) y Choco (83.8%). Mientras que en la provincia de Camaná el distrito de Quilca, ha ejecutado el 92% de la partida asignada en proyectos. El porcentaje más alto de toda la región.

Apenas 3%

La otra cara de la moneda, la representan seis comunas que no gastaron ni el 10% (Ver infografía). El caso más dramático es el del Municipio Provincial de Castilla, apenas ejecutó el 3.7% . La municipalidad cuenta con S/ 79 millones, pero solo ha gastado S/ 2 millones 962 mil. La Unión va por el mismo rumbo. Este año le fue asignado S/ 11 millones, pero solo ejecutó S/ 1 millón (9.7%).

En Arequipa Metropolitana existen municipios con gastos cuestionables. Por ejemplo, la Municipalidad de Alto Selva Alegre apenas llega al 30% . Esta comuna es superada levemente por Yarabamba, el tercer distrito más rico del país (por transferencias en canon y regalía), cuya inversión en obras solo llega al 32%. En general, el gasto de los municipios distritales de la región, deja mucho que desear. Este año se les asignó S/ 1,672 millones, pero su gasto apenas supera el 47%.

Dramas mayores

La situación del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), golpeado por indicios de corrupción, en la gestión de Elmer Cáceres Llica, también es crítica.

A la fecha, hay alrededor de 15 megaobras paralizadas, entre ellas la autopista denominada “Cuatro Carriles” en el Cono Norte , así como, la segunda etapa de la carretera Arequipa-La Joya. La última con el mayor presupuesto asignado para el 2021. Este asciende a S/ 76 millones, pero la obra no cuenta con mayores avances. Desde el Gobierno Regional, se pretende destrabar S/ 44 millones de esta partida para reasignarla a otros proyectos en provincias. Además, figuran los hospitales, de Chala, Camaná y La Unión paralizadas. El 80% de obras paradas en la región son producto de arbitrajes y medidas judiciales en marcha.

El GRA posee un presupuesto “millonario” para hacer obras que no es aprovechado. Este año, la cifra llegó a S/ 869 millones 470 mil, pero apenas ha ejecutado el 53.4%. La meta de la recientemente nombrada gobernadora (e), Kimmerlee Gutiérrez es asegurar el gasto del 60%. Aun así, se corre el riesgo de no utilizar más de S/. 400 millones. Gutiérrez asegura que ese dinero no se perderá, pasará para el próximo año como saldo de balance y podrá ser gestionado nuevamente para la Región. Sin embargo, en una región con tantas necesidades y obras a medias desde hace varios años, retornar el dinero al fisco es casi un crimen.

La autoridad regional, refiere que este resultado evidencia que la gestión de Cáceres trabajó con desorden y “solo para beneficios particulares”. El gobierno “cacerista” el 2019, ejecutó el 56.3% del dinero para obras y el 2020, solo el 50%.

Comuna provincial

La comuna provincial de Arequipa, dirigida por Omar Candia tuvo un presupuesto para inversión de S/ 96 millones 336 mil. Al 11 de diciembre, ejecutó poco más de la mitad: 56.4%.

La gerenta general del municipio, María Antonieta Torres, refiere que si se hace un comparativo con los años anteriores, la ejecución presupuestal de la comuna está “en el promedio” . No obstante, no es óptima. El año pasado, la comuna ejecutó en obras el 47% de su partida presupuestal, mientras que el 2019, apenas llegó al 41%.

La mayor parte del dinero está en la obra conocida como el intercambio vial Bicentenario. Se destinó S/ 60 millones. Hasta ahora se trata de la obra más importante de la gestión de Candia, con la que se pretende descongestionar el tránsito vehicular.

Torres aseguró que, aunque la ejecución está al 56%, ya han certificado el 95% del presupuesto lo que quiere decir que esa cantidad de dinero ya tiene una orientación.

Para avanzar en el gasto, la municipalidad evalúa acogerse al Decreto de Urgencia que el gobierno de Pedro Castillo emitió el lunes 6 de diciembre para acelerar la inversión pública. Este autoriza a las municipalidades a adelantar valorizaciones de obras, mediante la realización de adendas a los contratos.

Torres explicó que, si llegan a acogerse al DU, podrían cerrar el año, con el 70% de presupuesto para inversiones ejecutado. La propuesta es que esta figura se aplique en 8 obras, pero esto lo determinará el comité de inversiones que tiene la municipalidad.

Otra obra con presupuesto importante de la comuna son los paraderos de la vía troncal del Sistema Integrado de Transportes (SIT) , una obra con observaciones de Contraloría. Luego se ubican inversiones en las urbanizaciones como Juan el Bueno, Juventud Ferroviaria, intervención en la avenida Progreso en el distrito de Miraflores.

La partida para la colocación de los bolardos para las ciclovías no está incluida en el presupuesto, pues estaba dentro de una norma nacional.

Para Torres calificar el desempeño de la gestión municipal, mediante el avance de la ejecución presupuestal es “una forma muy sesgada”.

“Hay un ciclo de ejecución del gasto. Cuando ves un presupuesto, y ves cuánto ya está certificado, ya sabes en que va a gastar la entidad. Tenemos casi 90 millones de soles certificados, que quiere decir que son obras en proceso de ejecución”, argumentó.