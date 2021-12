Reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo en riesgo

A pesar de que las Comisiones de Economía y Constitución del Congreso tenían agendado ayer discutir el predictamen que otorga facultades al poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y económica, esta no logró realizarse.

¿El motivo? La Comisión de Economía decidió levantar la sesión para buscar un consenso con la de Constitución y funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En diálogo con La República, la presidenta de la Comisión de Economía, Silvia Monteza, señaló que la principal diferencia que hay entre ambos grupos recae en el régimen fiscal minero.

Y es que, mientras la de Economía considera sí darles facultades en esta materia al Ejecutivo, la de Constitución se opone. Ante ello, este lunes se reunirán para lograr un consenso.

De acuerdo a Monteza, la Comisión de Constitución les ha comunicado que no se ha sustentando bien dicho punto, pues no se han precisado las tasas que se elevarían en el régimen fiscal minero.

Además, la Comisión de Constitución ha pedido que se publique el informe preliminar del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual concluye que hay espacio para aumentar la progresividad del régimen fiscal minero sin afectar la competitividad del sector.

“Constitución no cree en ese informe. Ellos quieren que se visualice, pero el MEF nos ha informado que no puede visualizar hasta que no salga el informe oficialmente”, explicó Monteza.

Por su parte, la congresista Isabel Cortéz dijo que se levantó la sesión de la Comisión de Economía a pedido de Patricia Juárez, que preside la de Constitución, pues argumentó que debía consultarse primero a los empresarios.

“He visto a congresistas, sobre todo fujimoristas, bloqueando la sesión”, acotó Cortéz.

De aprobarse el predictamen de la Comisión de Economía, solo podría recaudarse S/ 5.350 millones al año. Foto: difusión

Impacto

De acuerdo a los predictámenes que ambas comisiones ya tenían listo, solo se proponía dar facultades parciales al Ejecutivo, lo cual impediría que se implemente toda la reforma tributaria propuesta.

Es importante recordar que la reforma apunta a generar una recaudación adicional de S/ 12.000 millones por año.

Alex Contreras, viceministro de Economía, señaló que el no dar facultades en algunos temas implicaría que estos ingresos estimados se reduzcan.

El funcionario detalló que, de aprobarse el predictamen de la Comisión de Economía, solo podría recaudarse S/ 5.350 millones al año; es decir, un 55% menos de lo que se tenía previsto con la reforma tributaria. En tanto, si se aprobara el texto de la Comisión de Constitución, los ingresos anuales que se obtendrían bajo este paquete de medidas sería de S/ 1.264 millones, esto es un 90% menos de los estimado.

Además, estos menores recursos se traducen en menos proyectos financiables (ver infografía).

“Eso tiene un costo enorme en brechas que persistirían en educación, salud, conectividad. Por eso esperamos poder llegar a un consenso que permita aprobar las medidas más importantes, porque precisamente el grupo de medidas que hemos enviado -las medidas que tienen una mayor recaudación esperada- son las que no nos están permitiendo legislar”, apuntó Contreras.

Principales negativas

Tanto la Comisión de Economía como la de Constitución coinciden en que no es viable dar facultades para que el Ejecutivo realice ajustes al Impuesto a la Renta de primera y segunda categoría, y a las rentas de trabajo.

A pesar de que aún el lunes tendrán una reunión con el MEF, la presidenta de la Comisión, Silvia Monteza, adelantó que es muy poco probable que cambien de opinión, pues consideran que elevar las tasas podría terminar siendo un mecanismo para evadir impuestos y aumentar la informalidad.

“No creo que se revierta porque la Comisión de Constitución tiene el mismo dictamen, entonces tenemos las mismas ideas”, anotó Monteza.

Por su parte, el viceministro de Economía recalcó que estas propuestas apuntan a que el sistema sea más justo, equitativo y progresivo. Además, aclaró que estas medidas no representan una carga significativa, por el contrario, se liberaría de impuestos a un gran grupo.

Asimismo, el funcionario señaló que -de ser necesario- el MEF está dispuesto a ser más específico en los alcances de sus propuestas a fin de que se les pueda otorgar las facultades en materia tributaria.

Formalización de mypes excluida

Otra propuesta que ha excluido la Comisión de Constitución es la que busca mejorar y simplificar la política tributaria para el sector mype.

De no considerarse, ello iría en contra de la formalización de las pequeñas empresas, según el MEF.

Lo que se plantea es racionalizar el tratamiento tributario a la mype, modificando el Régimen Único Simplificado (RUS) y eliminando el Régimen Especial de Renta (RER) y el Régimen Mype Tributario (RMT).

Con ello también se promueve la formalización laboral en el sector de las pequeñas empresas.

Reacciones

Silvia Monteza, presidenta de la Comisión de Economía del Congreso

“El problema en sí eran las facultades en la minería, nosotros habíamos considerado favorable y la Comisión de Constitución no estaba de acuerdo porque no estaba bien sustentado y no sabía cuál es el porcentaje que sevaasubiralas mineras”.

Alex Contreras, viceministro de Economía

“Si el predictamen sale como lo propone la Comisión de Economía, es una reducción del 55% del estimado en recursos y, si saliera como el predictamen de la Comisión de Constitución, es una reducción del 90%”.

Los datos

Contra el tiempo. Cambios en el régimen fiscal minero y los de Impuesto a la Renta deben darse antes de fin de año. De lo contrario, no regiría el 2022, sino recién entraría en vigencia el 2023.