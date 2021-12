Gobierno peruano recibe premio internacional por emisión de bonos a 101 años

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Gobierno peruano fue galardonado en la ceremonia de Premiación Bonds & Loans de América Latina y el Caribe de este año con el premio “Sovereign, Supra & Agency Bond Deal of the Year”, en reconocimiento a la exitosa emisión de bonos realizada por un monto total de US$ 4.000 millones destinada a financiar los gastos derivados de la emergencia sanitaria ocasionados por la COVID 2019.

La ceremonia de premiación se ejecutó a inicios de este mes y fue organizada por GFC Media Group, a la cual asistió la directora general del Tesoro Público del MEF, en representación de la República del Perú, quien comentó que “la emisión de bonos que incluye el bono de 101 años permitió captar los recursos necesarios para atender el mayor gasto originado por la crisis sanitaria, a un costo competitivo para la República”.

El 23 de noviembre de 2020, el MEF anunció la oferta en el mercado internacional de tres bonos globales en dólares con vencimientos a 12, 40 y 101 años. Recibió una demanda que superó, en su mejor momento, los US$ 15.000 millones, cuatro veces el importe colocado, proveniente de órdenes de más de 240 inversionistas extranjeros.

“Los tres bonos, en general, son récords históricos en el Perú, no solo en tasa, también en plazo. Nos estamos endeudando a muy largo plazo al menor costo histórico”, comentó a La República José Olivares, director general de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en aquel entonces.

El Bono Global 2121, con un plazo de 101 años, es el bono de más largo plazo emitido alguna vez por la República del Perú y en el mundo, y su colocación fue una demostración de la confianza de los inversionistas por la sólida política económica llevada a cabo por el Perú, tras haber superado en dicho momento un corto periodo de inestabilidad política.

PUEDES VER: Pedro Francke espera que alza de remuneración mínima se concrete el 2022

Asimismo, el ente rector de la economía del país sostuvo que este evento ha sido una oportunidad para mostrar que el Perú continúa siendo parte de los países más sólidos en la región, respecto a su fortaleza macroeconómica y fiscal, incluso tras periodos de incertidumbre política.

Cabe señalar que las tasas de interés de los bonos soberanos del país se ubican entre las más bajas de la región y de economías emergentes, lo cual refleja la confianza de los mercados financieros en las fortalezas macroeconómicas y fiscales de Perú.