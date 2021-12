Empresarios sostienen que sería una catástrofe para Arequipa perder Majes II

Por: Elizabeth Huanca

La región Arequipa tiene proyectos de inversión en cartera por US$ 7,000 millones. De estos el único que se encuentra “a la vuelta de la esquina” y con el camino llano para concretarse es Majes Siguas II.

El resto, incluye cuatro proyectos mineros valorizados en US$ 5,400 millones: Zafranal, Pampas de Pongo, Don Javier y Tía María, cuyo inicio se avizora a partir de 2023. La viabilidad del último es más complicada. Ha quedado prácticamente descartado por el gobierno de Pedro Castillo, debido a la falta de licencia social en el valle de Tambo. Representa una inversión de US$ 1,400 millones.

En esas condiciones, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Luis Caballero, aseguró que perder el proyecto agroindustrial “sería catastrófico para la región”. Recordó, que más allá de la inversión de Majes (US$ 645 millones), se debe medir el impacto en la generación de empleo, calculado en 120 mil puestos laborales.

Majes II, además tendría un efecto colateral positivo, permitiría la ejecución de las centrales hidroeléctricas Lluta y Lluclla, componente energético del proyecto y cuya inversión es de US$ 970 millones. “Arequipa no tiene muchos proyectos de inversión. No hay generación de nuevos proyectos hace algunos años. (Después de Majes) no hay nada más próximo para Arequipa”, remarcó.

El proyecto a la fecha, está en las manos del Consejo Regional, instancia final que debe determinar si da o no luz verde para que el Gobierno Regional firme la adenda 13 de Majes II, modificatoria al contrato final. En esta se cambia la infraestructura del mismo de canales abiertos por tuberías presurizadas. Si el legislativo regional rechaza la rúbrica, la empresa ejecutora (Cobra) llevaría el caso a un arbitraje internacional lo que paralizaría Majes por varios años.

Exhorto a CRA

En ese sentido, Caballero hizo un llamado a los consejeros regionales para informarse técnicamente y aprobar la adenda 13. “Majes ya ha pasado el filtro del Ministerio de Economía, ProInversión, Contraloría (…) (Los consejeros) tienen derecho, por la coyuntura, a tener ciertos temores, pero que se informen a nivel técnico (…) No tenemos otro Majes Siguas II para Arequipa”, comentó.

Caballero, además se mostró en contra de reducir el módulo de tierras de Majes, fijado en 200 has. El empresario advierte que de ocurrir ello, como proponen diversos sectores, se pone en riesgo la rentabilidad del proyecto.

Hasta enero de 2022

La gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez reveló que se ha pedido formalmente a la empresa ampliar el plazo hasta el 31 de enero de 2022. La concesionaria, se resiste. Quieren que se defina el futuro del proyecto antes que termine el 2021. Gutiérrez,busca encontrar consenso entre los consejeros para que aprueben la adenda. v

Sin fecha para la sesión

El debate para la adenda 13, no tiene fecha definida en el Consejo Regional de Arequipa (CRA).

No obstante, para el consejero Harberth Zúñiga, el tema está agotado técnicamente por lo que ya debería ser analizado en el CRA.

El pleno sesiona el martes 14 de diciembre. Para esa fecha, lo que sí se tendría considerado es el informe sobre el inicio de proceso de vacancia de los consejeros, Santiago Neyra, Wuile Ayñayanque y Richard Cervantes, hoy prófugo e investigados por el caso “Los hijos del cóndor”.