Venta de vehículos nuevos en el Perú superó niveles prepandemia en noviembre

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) informó que un total de 142.464 vehículos livianos nuevos fueron vendidos entre enero y noviembre del 2021, cifra mayor en 43,1% respecto a similar periodo del 2020 y en 3,5% en comparación con el resultado registrado en similar periodo del 2019.

De acuerdo a la organización, solo en noviembre se comercializaron 15.879 automóviles de esta categoría, comprendidos entre camionetas, pick up, furgonetas, station wagon, SUV y todoterrenos.

“Esta expansión respondería a la recuperación del empleo formal, así como los ingresos de las personas, dos elementos que permiten dinamizar el consumo. Sin embargo, no son los únicos, ya que también se debe considerar el uso de los ahorros privados de las familias”, sostuvo Alberto Morisaki, Gerente de Estudios Económicos de la AAP.

En el desagregado, la venta de automóviles y station wagon totalizaron 41.550 unidades en los primeros once meses del año, número superior en 25% en comparación con igual periodo del 2020, aunque menor en 19,6% con relación al 2019, de acuerdo a cifras de Sunarp.

En tanto, las ventas acumuladas de SUV llegaron a 56.786 unidades en el periodo de análisis (+64,1% vs. 2020, +27,1% vs. 2019), las de pick up y furgonetas se situaron en 26.820 unidades (+50% vs. 2020, +30,8% vs. 2019), mientras que las de camionetas sumaron 17.308 unidades (+24,9% vs. 2020, -16,6% vs. 2019).

“También se suma el esfuerzo de las empresas concesionarias por impulsar el nivel de ventas a través de la oferta de vehículos y campañas comerciales que incentivan la adquisición de dichas unidades”, refirió el especialista.

AAP: minería compra vehículos pesados

Por su parte, la venta de camiones y tractocamiones alcanzó las 1.546 unidades en noviembre pasado, mientras que durante los primeros once meses del presente año se reportaron 14.350 unidades comercializadas, lo que significa un avance en 47,4% y 27,5% en comparación a igual periodo del 2020 y 2019, respectivamente.

“El avance mostrado por esta clase de vehículos viene siendo impulsado por el significativo dinamismo de los diversos sectores económicos. Actividades como la minería, construcción, comercio, agroindustria, entre otros, que utilizan camiones y/o tractocamiones en su cadena de producción, han venido registrando importantes tasas de crecimiento, por lo que demandan en mayor medida los referidos vehículos ”, precisa el informe.

En contraste, la venta de minibús y ómnibus durante el undécimo mes del presente año llegó a 220 unidades, lo que llevó a que las ventas acumuladas en el periodo enero-noviembre totalicen 1.767 unidades, cifra menor en 7,8% respecto a similar lapso del 2020 e inferior en 55,5% frente al 2019.

“El transporte urbano e interprovincial aún no han logrado retornar al dinamismo observado previo al brote vírico, lo que ha disminuido la demanda por dichos vehículos. Otras actividades que están ligadas a su uso, como turismo y entretenimiento, tampoco han regresado a sus niveles previos a la pandemia”, continúa.

AAP: venta de motos y trimotos

En tanto, la venta de vehículos menores (motos y trimotos) registró en noviembre último 33.384 unidades, mientras que durante los primeros once meses del 2021, el total sumó 393.819 unidades, superando en 54,8% lo observado en similar periodo del año pasado y mayor 49,2% frente al 2019. La venta de motocicletas aumentó a 270.809 unidades entre enero y noviembre del 2021 (+56,5% vs. 2020, +75,3% vs. 2019).

Finalmente, la venta de trimotos subió a 123.010 unidades entre enero y noviembre del presente año (+51,3% vs. 2020, +12,5% vs. 2019), influenciada por el aumento de la demanda de estos vehículos usados como herramientas de trabajo.

“Las motocicletas son un medio de transporte personal seguro, que permite mantener el distanciamiento social requerido en el actual contexto, y, además, son una herramienta de trabajo con bajo costo de inversión, usada principalmente en servicios de entrega de productos a domicilio, actividad que ha crecido significativamente, particularmente en los sectores restaurantes y farmacias”, remitió Morisaki.