Reino Unido desplaza a China como principal inversor extranjero en minería del Perú

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que el Reino Unido es principal inversionista extranjero en la minería peruana con una participación de US$ 11.584 millones; seguido de China, con US$ 10.775 millones y Canadá, con US$ 8.321 millones.

De acuerdo a un informe de la Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2021, elaborada por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del Minem, el país europeo lidera la lista con siete proyectos, que representan el 21,8% de la inversión total global de la cartera (US$ 53.168 millones, en 43 proyectos).

En este sentido, las empresas británicas más representativas son Anglo American Plc. y Rio Tinto Plc, a cargo de los proyectos Quellaveco (US$ 5.300 millones) y La Granja (US$ 5.000 millones), respectivamente.

Por su parte, China ocupa el segundo lugar, con siete proyectos en cartera que equivalen al 20,3% del total de la cartera. Destacan en ese grupo Aluminum Corporation of China Overseas Holdings Limited y Junefield Mineral Resources Holding Limited, con los proyectos: Ampliación Toromocho (US$ 1.355 millones) y Don Javier (US$ 600 millones), respectivamente. Resalta, además, MMG Limited, con el proyecto Chalcobamba Fase I (US$ 130 millones).

El tercer lugar lo ocupa Canadá, con una participación de 15,6% del monto global: First Quantum Minerals Ltd., Candente Copper Corp. y Panoro Minerals Ltd. son los principales inversionistas de ese país, teniendo a su cargo los proyectos Haquira (US$ 1.860 millones), Cañariaco (US$ 1.560 millones) y Cotabambas (US$ 1.486 millones), respectivamente. A ellos se suma Bear Creek Mining Corporation, con Corani (US$ 579 millones).

Minem: otras inversiones mineras en Perú

Estados Unidos concentra una inversión de US$ 7.050 millones, que equivale al 13,3% de la inversión global en cartera. Newmont Goldcorp Corp., con los proyectos Conga (US$ 4.800 millones) y Yanacocha Sulfuros (US$ 2.250), es el principal inversor de ese país.

Las inversiones mexicanas corresponden al Grupo México S.A.B. de C.V., matriz de Southern Perú Copper Corporation, y suman US$ 6.500 millones, que corresponden a los proyectos Los Chancas (US$ 2.600 millones), Michiquillay (US$ 2.500 millones) y Tía María (US$ 1.400 millones).

Las inversiones australianas tienen una participación de 5,5% de la inversión global con US$ 2.900 millones y un proyecto en cartera, perteneciente a Strike Resources Limited. Por su parte, las inversiones brasileñas son el 3,8% de la inversión total, con US$ 2.035 millones distribuidos en cinco proyectos.

Finalmente, las inversiones de Japón, Suiza y Corea del Sur representan el 3,8% de las inversiones totales y suman en conjunto US$ 1.997 millones, con un proyecto por cada país.